Elections américaines : LeBron James emploie les grands moyens

LeBron James avait annoncé le mois dernier vouloir recruter des bénévoles au sein de son association de défense du droit de vote « More Than a Vote » pour accompagner et aider à l’encadrement du processus de vote dans les circonscriptions électorales majoritairement noires, en vue de l’élection présidentielle.

10 000 bénévoles auraient ainsi été recrutés en collaboration avec le fonds de défense juridique de la NAACP (association américaine de défense des droits civiques). Le manque de bénévoles dans les bureaux de vote est toujours important dans les circonscriptions noires défavorisées, qui connaissent des temps d’attente plus longs les jours de scrutin et moins de lieux de vote que les zones où les électeurs sont majoritairement blancs.

Onze villes seraient principalement ciblées, notamment des centres électoraux à Birmingham (Alabama), Jackson (Mississippi), Houston et San Antonio (Texas) et « où il reste une importante pénurie de personnel électoral », a précisé l’association de LeBron James dans le New York Times.

Des besoins de bénévoles seraient toujours nécessaires dans des villes comme Cleveland, Detroit ou Philadelphie.