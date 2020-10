Draft 2020 : Théo Maledon motivé par son recul dans les prévisions

Les points presse des prospects inscrits au Draft Combine ont permis d’en savoir un peu plus sur leur destination potentielle. Par exemple, pour l’instant, Théo Maledon dit avoir discuté avec neuf équipes, sans compter OKC avec qui il a rendez-vous demain.

Parmi elles, les Knicks où il retrouverait Frank Ntilikina, et le Jazz, où il pourrait évoluer avec Rudy Gobert. « Jouer avec Rudy, ça facilite le jeu. Il pose des bons écrans et attrape les passes lobées, et le mieux c’est sa défense. C’est vraiment génial de jouer avec ce genre de joueurs. »

Utah possède le 23e choix, loin de ce qui lui était promis. D’abord attendu dans le Top 10 de la Draft 2020, Théo Maledon a vu sa cote chuter au fil des mois, des blessures et des performances en dents de scie.

Les Mock Drafts actuelles l’imaginent maintenant autour de la 20e place, ce qui motive le meneur de l’ASVEL, auteur de 7 points, 3 passes et 2 rebonds de moyenne pour ses débuts en Euroligue.

« C’est une certitude. Ça reste dans un coin de ma tête. J’ai une responsabilité par rapport à ça. Mais je pense que le plus important est de se faire drafter par une équipe qui trouve un intérêt à ce que tu joues avec elle. Sur le terrain, ça ne sert à rien de penser à ce genre de chose, c’est seulement sur le terrain que tu peux faire tes preuves. J’ai hâte d’en avoir l’occasion. »