Pour Steve Kerr, Miami était le choix parfait pour Andre Iguodala

Qualifié pour la sixième année consécutive pour les Finals, Andre Iguodala a parfaitement conclu une année qui avait pourtant mal commencé. Après son départ de Golden State, il est resté de longs mois à Memphis sans jouer, avant finalement de rebondir et de retrouver les parquets au Heat.

Une saison haute en couleur donc, qui se combine en plus avec la suspension et la crise du Covid-19, mais se termine finalement comme les cinq précédentes passées avec les Warriors : en Finals.

« Pas surprenant, non ? », s’amuse Steve Kerr pour 95.7 The Game. « Je pense qu’aller à Miami, c’était parfait pour lui, vu leur style de jeu et d’approche et le sien. C’est un joueur tellement moderne, qui peut défendre sur plusieurs postes. Tactiquement, en attaque comme en défense, il a un coup d’avance sur tout le monde. On a tellement vu ça pendant des années ici, à Golden State. »

Au passage, le coach des Warriors salue le travail de Miami, qui a non seulement recruté Andre Iguodala dans le courant de la saison mais aussi Jae Crowder.

« Ils ont ainsi trouvé les ailiers nécessaires pour défendre sur les meilleurs joueurs de l’Est et dominer les playoffs dans leur conférence. Donc que le mérite soit rendu à Miami pour avoir construit cet effectif. Et bien évidemment, en connaissant Iguodala, je ne suis pas surpris de le voir gagner et réussir ce qu’il réussit. »

Au point de soutenir le Heat dans ces Finals ? « La seule chose que je peux dire, c’est que je vais encourager Andre Iguodala. Et j’en resterai là », livre le coach triple champion.