Le MVP de la nuit : Anthony Davis, le détonateur

Même si LeBron James a noirci la feuille et frôlé le triple double avec ses 25 points, 13 rebonds et 9 passes, on opte pour Anthony Davis comme MVP de la soirée. L’intérieur All-Star est surmotivé à l’idée de disputer sa première finale NBA, et sa première mi-temps est un modèle du genre !

Alors que le Heat avait pris le meilleur départ, au point de mener 23-10, c’est Anthony Davis qui va complètement renverser le cours du match. C’était déjà lui, comme ailier-fort, qui limitait la casse à 3-points ou en pénétration, mais lorsque Frank Vogel a décidé de le replacer en 5, ça a tourné à la démonstration ! Dès qu’il a été décalé au poste de pivot, le rythme s’est accéléré, l’attaque s’est espacée, la peinture est beaucoup mieux verrouillée, et les Lakers terminent le quart-temps sur un 21-5.

Ensuite, les Lakers déroulent leur basket avec une adresse diabolique à 3-points : 10 sur 16 en première mi-temps ! Et Anthony Davis y participe en tête de raquette. Et si la défense monte, il la déborde en « drive ». Un vrai casse-tête, et il termine ce quart-temps sur deux dunks. En face, Jimmy Butler est au sol…

« On a commencé lentement, ils ont commencé fort. On s’est accroché. On s’est battu. On a mis deux 3-points importants. Ils vont nous donner des 3-points, et il faudra les mettre » explique-t-il au micro d’ESPN.

Dans le 3e quart-temps, tantôt servi par Dwight Howard, tantôt par LeBron James, c’est ce même Anthony Davis qui enfonce le clou à l’intérieur, notamment au rebond offensif, comme sur cette action où il prend la balle au-dessus de Jae Crowder puis Jimmy Butler pour mettre dans le cerle. Il faut dire que Bam Adebayo a quitté ses coéquipiers, touché à l’épaule. De toute la soirée, Anthony Davis n’aura rien forcé, et Markieff Morris résume sa prestation : « C’est facile pour AD, et je le dis depuis que je suis arrivé… Franchement, si vous me posez la question, on a certes LeBron, mais je pense que AD est le meilleur joueur au monde. Il peut être efficace des deux côtés du terrain, et il peut l’être de manière constante tous les soirs. »

À l’arrivée, l’addition est salée : une défaite de 18 points pour le Heat, mais aussi 18 rebonds de moins, et Anthony Davis termine avec 34 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 contres. Le tout à 11 sur 21 aux tirs avec un 2 sur 4 à 3-points. Et il a un mot pour ces malheureux adversaires. « On ne veut jamais que des joueurs se blessent… Goran et Bam sont des joueurs clés pour leur équipe. On ne veut jamais voir des joueurs en moins« .