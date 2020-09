Web-série : Jaylen Hoard raconte sa découverte des playoffs NBA

Après la découverte de la « bulle » de Disney World la semaine passée, Jaylen Hoard vous propose de poursuivre l’aventure au sein de ce contexte sans précédent.

Le rookie français de Rip City dévoile ainsi les coulisses de la qualification de son équipe pour les playoffs, notamment avec la victoire face à Memphis lors du « play in »… et un logo modifié pour les Grizzlies au passage !

De même, il revient sur ses impressions personnelles, des étoiles plein les yeux, après ses premières minutes en playoffs NBA, face à des joueurs qu’il regardait à la télé il n’y a pas si longtemps…

« Être là avec des gars que je regardais à la télé quand j’étais plus jeune, comme Dwight Howard et JR Smith… C’était comme un rêve honnêtement, vraiment une expérience incroyable. »

« Mon tout premier match de playoffs, je m’en souviendrai toute ma vie »

On apprend également comment les joueurs ont appris l’annulation des matches après la décision des Bucks lors du premier tour des playoffs. Avec son maillot floqué du mot « Egalité » (en français), Jaylen Hoard a pleinement participé à l’initiative citoyenne de la NBA entreprise dans la « bulle ».

Malheureusement, sa saison avec les Blazers s’est arrêtée net face aux Lakers qui se préparent actuellement pour le Game 1 des Finales. Mais pour Jaylen Hoard, non drafté et invité de dernière minute, la « bulle » a été une bien belle aventure humaine et sportive.

« Mon tout premier match de playoffs, je m’en souviendrais toute ma vie », sourit-il ainsi. « On a fini par perdre mais je pense avoir énormément appris. J’ai pu acquérir de l’expérience en playoffs en ayant eu pas mal de temps de jeu. Personnellement, j’étais content et je sais que ma famille était fière de moi. J’ai reçu beaucoup de soutien de la France, ça m’a vraiment fait plaisir. »