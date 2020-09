Après Matisse Thybulle, Jaylen Hoard vous plonge dans les coulisses de la bulle

Partis de la 10e place, les Blazers ont réussi à se hisser en playoffs dans la bulle NBA d’Orlando. Damian Lillard et sa troupe ont renversé des montagnes pour se qualifier, et tomber face aux Lakers lors du premier tour des playoffs, et c’est le sujet de cette vidéo produite par le rookie français de Portland, Jaylen Hoard.

Appelé de dernière minute, ce dernier a documenté l’aventure des Blazers au sein de la bulle. Il révèle les coulisses de ses entraînements mais aussi ceux des Blazers ainsi que des scènes du quotidien dans ce contexte exceptionnel.

On apprend notamment que Damian Lillard avait prévenu Jaylen Hoard qu’il allait frapper fort après la défaite (et ses fameux lancers ratés) face aux Clippers.

« J’allais prendre mon repas d’avant match et Dame était là. À un moment donné, il me dit qu’il en a sa claque de ces gars-là, qu’il a fini de rigoler. Après ça, personne n’a pu l’arrêter. Il a scoré 51 puis 61 points, c’était historique. L’équipe a réussi une belle série. »

Une deuxième vidéo devrait suivre, pour ce projet qui fait écho à ce qu’avait fait Matisse Thybulle…