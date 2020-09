Rajon Rondo retrouve les Finals dans le camp des « ennemis »

Si on lui avait dit ça il y a dix ans, il n’y aurait pas cru, et surtout il aurait refusé d’y croire ! Comme Dwight Howard, Rajon Rondo retrouve les Finals à 34 ans passés, et comme Dwight Howard, il les retrouve sous les couleurs de son ancien adversaire, les Lakers. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur majeur des Celtics passe dans le camp d’en face. On se souvient par exemple d’Isaiah Thomas dernièrement, même si son passage aux Lakers fut bref.

En revanche, Rajon Rondo pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire à remporter un titre avec chacune des franchises, et même le premier de l’ère moderne. Le seul à avoir réalisé le doublé avec Lakers et Celtics, c’est Clyde Lovellette dans les années 50-60, mais à l’époque, les Lakers étaient à Minneapolis.

« Quand j’étais bien plus jeune, j’ai eu beaucoup de succès » se souvient Rajon Rondo. « J’ai gagné le titre à 21 ans, et j’en ai désormais 34. C’est une expérience complètement différente, et aujourd’hui j’ai conscience que ça n’arrive pas souvent, ni tous les ans. Être de retour 10 ans après, à ce niveau, est un véritable honneur, et j’ai rappelé à tous les rookies, les 2e ou 3e année, comme Kuzma, que cette opportunité n’arrive pas souvent. Les gars cherchent à vivre ce moment toute leur carrière, et on en mesure l’importance. »

De quoi se souvient-il des Finals 2010, à la fois la dernière pour lui et les Lakers ?

« J’ai zappé beaucoup de choses… C’était vilain. On menait 3-2 et on n’a pas réussi à finir le boulot. On menait dans le 4e quart-temps, c’est ce qui m’a marqué. Mais Kobe avait bien joué. Il n’avait pas réussi un grand match en attaque, mais il avait fait plein de petites choses qu’on ne voit pas. Je crois qu’il avait pris 18 rebonds (ndlr : 23 points à 6 sur 24 aux tirs et 15 rebonds). Pau Gasol avait bien joué. Bynum aussi. Les « role players » avaient mis leurs tirs, comme Fisher et Artest. C’était un effort collectif. Mais c’était il y a très, très longtemps, et j’ai évidemment l’intention de changer de chapitre, de passer celui-ci, et d’écrire une fin plus heureuse. »