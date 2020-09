Tyronn Lue a visité les installations des Sixers

Le Philadelphia Inquirer avait vu juste, Tyronn Lue a bel et bien rencontré les dirigeants des Sixers mardi. Il a même eu droit à une visite des installations de la franchise du côté de Camden, et selon le quotidien, l’ancien coach des Cavaliers et actuel assistant aux Clippers souhaite vraiment décrocher ce poste. Il pense être l’homme de la situation pour tirer le meilleur de ce groupe, sauf qu’il ne serait que le plan B des Sixers qui lui préfèrent Mike D’Antoni. Sans oublier que désormais il y a Doc Rivers sur le marché.

Le quotidien rapporte que les Sixers ont déjà discuté avec les agents de Doc Rivers, mais ce dernier hésite à entraîner la saison prochaine, et Philly, dans l’idéal, aimerait nommer son coach dès cette semaine.

Quant à Tyronn Lue, il n’en a pas terminé des rendez-vous. Ainsi, à son retour à Los Angeles, il va recevoir vendredi la visite des représentants des Pelicans qui cherchent un remplaçant à Alvin Gentry. Comme les Sixers, la franchise de la Nouvelle Orléans a déjà contacté le camp Rivers.

Enfin, la semaine prochaine, Tyronn Lue va rencontrer les Rockets qui ne semblent pas pressés de trouver un remplaçant à Mike D’Antoni. Sans oublier que les Clippers lui ont demandé s’il était intéressé pour prendre la suite de Doc Rivers. Comme les deux hommes sont très proches, Steve Ballmer a préféré lui poser la question.

Avec quatre franchises sur six qui s’intéressent à lui, Tyronn Lue a de bonnes chances de retrouver un poste de « head coach » la saison prochaine.