Devonte’ Graham : « Personne ne connaît vraiment la définition du Most Improved Player »

Luka Doncic et LeBron James avaient été les premiers à plaider sa cause à l’annonce des résultats du Most Improved Player. Passé de 4.7 à 18.2 points de moyenne en un an, Devonte’ Graham ne faisait même pas partie des trois finalistes pour le trophée, et seuls 24 journalistes l’avaient placé sur leurs bulletins.

« Evidemment, j’étais agacé… Mais je suis passé à autre chose » a expliqué le meneur de Charlotte la semaine dernière après la reprise de l’entraînement. « Je sais juste que ceux qui regardent vraiment les matches et qui suivent le basket savent… »

Rappelons que Graham a terminé 5e des votes, devancé tout de même par quatre cadors, tous All-Stars cette saison : Brandon Ingram, Bam Adebayo, Luka Doncic et Jayson Tatum. Il n’y a pas non plus de gros scandale à se retrouver derrière ce quatuor, surtout qu’il évolue dans une équipe très moyenne. Mais il estime qu’il ne peut pas être comparé à de tels joueurs, draftés très haut. « J’ai vu quelques tweets qui suggèrent qu’un « lottery pick » ne devrait pas être inclus pour ce trophée. En fait, personne n’en connaît vraiment la définition. »

Ce qu’on peut surtout reprocher au trophée, c’est qu’il inclut des « sophomores » qui, souvent, progressent par rapport à leur saison rookie. C’est d’ailleurs le cas de Graham, mais aussi Doncic. En revanche, Ingram, même si les chiffres n’ont pas explosé, est le type même d’un Most Improved Player. Idem pour Bam Adebayo.

Ce qui est certain, c’est que Graham va devoir confirmer, et à Charlotte, il va falloir activer sa 3 année de contrat à 1.6 million de dollars. Ce ne sera qu’une formalité car c’est compliqué, voire impossible, de trouver un joueur avec un tel rapport qualité/prix. Et selon le Charlotte Observer, les dirigeants seraient même déjà prêts à le prolonger. Ils pourraient le faire à un tarif correct, et ainsi éviter qu’il ne soit free agent dans un an. Comme l’explique le quotidien, ce serait un risque « partagé » par les deux camps.