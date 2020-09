Jimmy Butler : « Quand on veut gagner le titre, il faut réussir le test LeBron James »

Pour la 10e fois de sa carrière, LeBron James va disputer une finale NBA, et il va retrouver face à lui un ancien coéquipier et son ancien coach, Udonis Haslem et Erik Spoelstra, mais aussi un ancien adversaire, Andre Iguodala. Et puis surtout, de nouvelles têtes comme Bam Adebayo, Goran Dragic, et bien sûr Jimmy Butler. Ils se sont déjà affrontés en playoffs, et pour l’ailier du Heat, c’est un passage obligé.

« La principale chose, et c’est comme ça depuis très longtemps, c’est que si vous voulez gagner le titre, il faut affronter l’équipe de LeBron James » rappelle Jimmy Butler, dont le bilan face à LeBron James est équilibré (17v-17d). « Au final, ça se résume à ça, et c’est sur quoi nous devons nous concentrer. Franchement, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur lui parce qu’il y a tellement de très bons joueurs autour de lui. Mais il faut toujours subir le même test, et le passer jusqu’à le réussir. Et ce test, c’est LeBron James. »

Tête de série numéro 5 à l’Est au début des playoffs, le Heat n’a éliminé que des adversaires mieux classés, et en finale, il va défier le meilleur bilan de la conférence Ouest. Une formation qui vient de coller 4-1 à tous ses adversaires.

« Je ne regarde pas qui est tête de série numéro 5 ou numéro 1. C’est juste une question de jouer le meilleur basket au bon moment. J’ai le sentiment qu’on n’a pas encore joué notre absolu meilleur basket, mais on a conscience de ce qu’on doit en faire en avançant. Pour battre les Lakers, il faudra être presque parfaits. On en est capable. Mais on ne se préoccupe pas de qui est tête de série numéro 5 ou numéro 1. On se préoccupe de nous, et d’être la meilleure équipe du Heat possible. »

Finalement, est-ce que le Heat n’est pas plus à l’aise dans ce rôle d’outsider ? Personne les voyait en finale en début d’année. Personne n’imaginait que Pat Riley parviendrait à créer un groupe finaliste aussi rapidement. « Je n’aime pas le terme d’outsiders car on est une équipe pleine de joueurs NBA. C’est juste qu’on joue ensemble. Tout ce qu’on fait, on le fait ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble, et on adore traîner ensemble. Je crois que c’est ce qui nous rend si spéciaux car au milieu des hauts et des bas, on s’est toujours soutenu les uns les autres. Ici, à Miami, on veut gagner comme ça. On est capable de le faire comme ça. Avec Coach Spo’ à la tête de tout ça, on va être unique. »