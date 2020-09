Aux Sixers, Tyronn Lue reste en embuscade

Les jours et les semaines passent, Billy Donovan a rejoint les Bulls, et finalement, les Sixers n’ont toujours pas nommé le successeur de Brett Brown. Libre de tout contrat, Mike D’Antoni reste le grand favori pour le poste, mais les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord, et ce dimanche, le Philadelphia Inquirer rapporte que Tyronn Lue a un entretien programmé mardi avec la direction. Contrairement à Billy Donovan et Mike D’Antoni, il n’a pas encore rencontré Elton Brand, le président de la franchise de Philadelphie.

La question est de savoir s’il s’agit d’un rendez-vous lié à une possible défection de Mike D’Antoni, ou s’il s’agit d’un simple entretien de politesse ? Selon le quotidien, Elton Brand et les propriétaires sont favorables à la venue de l’ancien entraîneur des Rockets, qui avait effectué un bout de chemin avec la franchise il y a quelques années. Joel Embiid serait d’ailleurs plus qu’enthousiaste à l’idée de jouer pour Mike D’Antoni, et ce dernier serait favorable à ce que Tobias Harris retrouve un poste d’ailier-fort. Il aurait aussi demandé à ce que la franchise dégraisse pour qu’il puisse trouver des joueurs qui correspondent à son système de jeu.

Mais ça traine, et donc Tyronn Lue reste en embuscade, et il s’agit donc de savoir s’il s’agit d’un vrai plan B ou d’un simple moyen de pression pour accélérer les choses avec Mike D’Antoni. Réponse dans la semaine mais Tyronn Lue, qui voit les franchises, une à une, choisir leur coach, va sans doute jouer sa carte à fond.

Comme Chicago a trouvé son bonheur avec Billu Donovan, il ne reste plus que cinq places de libres : aux Rockets, aux Pacers, aux Sixers, aux Pelicans et au Thunder.