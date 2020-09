Zach LaVine envieux de Jamal Murray et Devin Booker

C’est en pleine partie de Call Of Duty que Zach LaVine a appris que les Bulls avaient engagé Billy Donovan, et à sa réaction, on a vite compris qu’il était ravi de ce choix. A OKC, cette saison, l’ancien coach de Florida a démontré qu’il pouvait tirer le meilleur d’un groupe en pleine reconstruction, en responsabilisant les jeunes. A Chicago, il y a tout pour créer un collectif, et sortir du fond du classement. C’est la condition sine qua non pour franchir un cap et sortir d’un pseudo anonymat en raison des mauvais résultats de la franchise.

« Devin Booker, Jamal Murray l’ont vécu ces deux dernières années, et je pense que les médias nationaux ont été en mesure de le voir » estime LaVine, absent de la « bulle ». « Je me place dans cette catégorie de joueurs. J’ai le sentiment d’avoir vraiment été bon ces deux dernières années. Mais on n’a peut-être pas été en mesure de le voir ou d’en avoir l’opportunité. Je suis content de voir que mes pairs sont bons. Evidemment, j’aurais aimé avoir cette chance. Cela me donne encore plus envie de travailler pour prouver que je suis à ce niveau« .

« Quand vous voulez devenir un grand joueur, vous voulez être extrêmement bien coaché »

Pour Devin Booker, All-Star pour la première fois, c’est la fin de la saison régulière qui l’a fait entrer dans une autre dimension, tandis que Jamal Murray a complètement explosé dans les séries face au Jazz, aux Clippers et aux Lakers. LaVine veut donc prouver qu’il est à leur niveau, et pas uniquement en termes de stats. Et pour cela, il faut aussi trouver le bon coach. Exactement comme Booker avec Monty Williams ou Murray avec Mike Malone.

« Quand vous voulez devenir un grand joueur, vous voulez être extrêmement bien coaché. Dès que j’ai appris l’info, j’ai envoyé un SMS à Donovan » raconte-t-il sur le site officiel des Bulls. « Je suis tellement heureux, et je pense que toute la franchise l’est. C’est quelqu’un avec un super bilan, et pas uniquement en NBA, mais à l’université aussi. Une tonne de joueurs confirmés ont dit que c’était une super personne et combien il était bon comme coach. (…) C’est quelqu’un de très respecté en NBA. Il vient d’être élu co-entraîneur de l’année. Pas par les médias, mais ses pairs. »