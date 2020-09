Luke Kennard à l’aise au poste de meneur de jeu

À l’heure actuelle, les Pistons sont pauvres à tous les étages et en particulier sur le poste de meneur de jeu. Leur effectif d’aujourd’hui, évidemment susceptible de bouger d’ici la saison prochaine, ne compte que Derrick Rose et le « two-way guard » Jordan Bone, sans compter le « free agent » Brandon Knight. Contraint de bricoler, Dwane Casey fait ainsi appel à Luke Kennard à la mène depuis la reprise des entraînements.

Et ce n’est peut-être pas si farfelu que cela. Principalement connu pour ses qualités de shooteur, le gaucher était sur les bases de sa meilleure saison en carrière avant d’être ralenti par des tendinites récurrentes aux genoux.

Ce constat vaut tant pour sa moyenne de points que de passes. Disposant certes d’un temps de jeu plus conséquent, l’ancien de Duke tournait à plus de 4 offrandes par rencontre. Maintenant qu’il a retrouvé la santé, et qu’il estime même être dans la meilleure forme de sa vie, Luke Kennard apprécie ses séquences de distribution.

« Ça se passe vraiment bien. Je me sens à l’aise, avec la balle et les décisions que je prends avec. Je dois évidemment continuer à bosser dessus mais c’est positif jusqu’ici. Je pense que nous pouvons avoir différents scénarios et différents types de personnes sur le terrain à différents moments face à ce genre de situations. »

L’équipe « patauge(ait) » la saison passée

Des situations où Detroit doit faire sans meneur de métier. La saison passée, en mobilisant notamment Bruce Brown, Dwane Casey avait reconnu que son équipe « patauge(ait) » en la matière. Reggie Jackson venait d’être coupé et Derrick Rose était sur la touche.

À voir si cette option reste sur la table jusqu’à la reprise et si l’équipe ne cherche pas à se renforcer d’ici là, et pourquoi pas avec Fred VanVleet que Dwane Casey connaît bien… On rappelle aussi que lors de son arrivée dans le Michigan, à l’été 2018, le coach voulait instaurer un système où « tout le monde est presque meneur de jeu ».

En attendant, Luke Kennard se veut optimiste en tant que faux meneur, en particulier avec l’arrivée de Troy Weaver au poste de GM. « Dès qu’il est arrivé ici, il nous a dit : ‘Nous n’avons pas besoin de repartir à zéro. Nous avons de très bons vétérans, de bons jeunes et talentueux joueurs sur lesquels on peut construire’. C’était génial d’entendre ça, savoir qu’il a confiance en nous, en nos entraîneurs et nous avons confiance en lui. »

Pour renforcer l’effectif ?