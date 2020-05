Face à des tendinites récurrentes aux genoux, Luke Kennard pense avoir trouvé la parade

Luke Kennard n’a pu disputer que 23 matchs cette saison, la faute à des tendinites qui affectent ses deux genoux et sont de plus en plus récurrentes et douloureuses.

Alors que son retour sur les parquets avait été envisagé pour la rencontre face aux Raptors, le 14 mars, l’arrière de Detroit doit finalement patienter de longues semaines supplémentaires suite à la suspension de la saison.

L’objectif de cette fin d’exercice était notamment de le réintégrer au sein d’une équipe avec un nouveau visage et dans laquelle il aurait dû bénéficier de davantage de responsabilités.

« C’est très important, très important pour lui, pour la franchise, pour beaucoup de raisons », avait déclaré son coach Dwane Casey le 1er mars, lorsque Luke Kennard s’apprêtait à faire son retour dans le groupe. Il n’est d’ailleurs pas impossible de le revoir en tenue si la saison régulière venait à reprendre.

Une routine à reproduire chaque jour

En attendant, le shooteur de 23 ans pense avoir trouvé la parade pour éviter que ses tendinites continuent à revenir de façon chronique, à travers un échauffement spécifique.

« On commence à mieux comprendre ce que je peux faire pour empêcher que ça ne se reproduise, » a-t-il confié. « Il y a des trucs à faire pour renforcer mes jambes, des choses mécaniques, sur la mobilité. C’est une routine que je dois faire tous les jours maintenant, qui peut empêcher que ça ne se reproduise, donc c’est positif. La saison prochaine, je veux pouvoir être à 100%. Et ma nouvelle méthode m’encourage à dire que j’en serai capable ».

Parmi les priorités des Pistons pour l’avenir, Luke Kennard entrera dans la dernière année de son contrat rookie en 2020-2021 et sera donc éligible à une prolongation durant l’intersaison.