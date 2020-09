Monte Morris et Kyle Kuzma, adversaires et surtout amis d’enfance

Sur le devant de la scène depuis plusieurs années en raison d’une crise sanitaire liée à la contamination au plomb de l’eau potable, la ville de Flint a vu naître trois acteurs de la finale de la conférence Ouest : Javale McGee, Monte Morris et Kyle Kuzma. Quatre même avec l’arbitre Courtney Kirkland qui officiait lors de la première manche.

De quoi enthousiasmer Monte Morris, ravi de retrouver un ami d’enfance avec Kyle Kuzma. « Il était là à dire : « On s’oriente vers un duel Nuggets – Lakers ? » et j’étais là à lui répondre qu’on allait gagner » raconte l’arrière de Denver à ESPN. « Et quand c’est arrivé, j’étais là à me dire que ça allait mettre de la lumière sur la ville et qu’on allait utiliser notre plateforme pour le faire savoir. »

Pour donner une idée de l’amitié entre Monte Morris et Kyle Kuzma, il faut savoir qu’ils étaient dans la même classe à 8 ans ! La maman de Kyle Kuzma se souvient de leurs premiers un-contre-un sur un mini-panier. « Ça rendait dingue » raconte Karri Kuzma. « C’était tellement bruyant, et ils jouaient toute la nuit. Ce n’est que lorsqu’ils sont entrés à l’université qu’on a pu voir que c’était du sérieux, et on a toujours soutenu leurs rêves. »

« Kuz ne m’avait jamais battu avant qu’on arrive en NBA »

D’autant que sortir de Flint n’est pas facile… À l’image de Detroit, c’est une ville de cols bleus, et c’est la mère de JaVale, l’ancienne joueuse Pamela McGee, qui en parle le mieux.

« Si vous pouvez survivre à Flint, vous pouvez survivre n’importe où. Je dis toujours aux gens qui viennent de Flint, Detroit et Saginaw qu’ils sont des bosseurs car ce sont des villes de cols bleus. Rien que le fait de survivre à Flint, vous savez qu’ils vont bosser tous les jours, et qu’ils ont un certain niveau de résilience. »

Kyle Kuzma, JaVale McGee et Monte Morris n’oublient pas d’où ils viennent, et ils aident la communauté sur place à affronter cette crise de l’eau potable. Le meneur s’investit tellement que Mike Malone lui prédit un futur comme maire de la ville ! « C’est une ville difficile, et je pense que ce qui caractérise les gens de Flint, c’est qu’ils utilisent cette difficulté comme source de fierté et de motivation. »

Pour Monte Morris et Kyle Kuzma, la motivation, c’est d’atteindre les Finals. Avantage pour l’instant au Laker. « Kuz ne m’avait jamais battu avant qu’on arrive en NBA » assure le Nugget. « Tous les deux, on remercie Dieu de nous avoir mis dans cette situation de compétition. L’un de nous deux va jouer une finale NBA. On verra…«