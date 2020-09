Les Kings confirment Luke Walton et veulent s’inspirer du jeu des Rockets

Après avoir échoué pour la quatorzième année de suite à atteindre les playoffs, les Kings ont décidé de tourner une nouvelle page en remerciant leur GM Vlade Divac.

C’est Monte McNair qui a été choisi à sa place, un homme qui a fait ses preuves à Houston en gravissant les échelons durant ses 13 ans au Texas, jusqu’à devenir assistant du GM Daryl Morey ces deux dernières saisons. Il n’a jamais eu l’occasion de travailler avec Luke Walton, explique qu’il ne le connaissait pas, mais qu’ils ont eu un bon premier contact et qu’il compte sur lui, malgré le fait qu’il ait été embauché par son prédécesseur. « Luke sera notre coach l’an prochain » confie-t-il à The Athletic. « J’ai vraiment hâte de travailler avec lui. »

De quoi amener un peu de sérénité à Sactown où les coaches se sont multipliés sur le banc de touche : 10 en 14 ans ! Par ailleurs, Monte McNair a dressé les grandes lignes de son projet, forcément inspiré des Rockets.

« À Houston, on a évidemment poussé les choses à l’extrême, mais c’était en partie dû à notre effectif. Il y a quelques principes que nous allons appliquer ici. On va clairement jouer vite et écarter le jeu. Il y a beaucoup de talent et de polyvalence dans cette équipe. Je pense que c’est ce qui va dicter la construction de l’équipe« .