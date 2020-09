Victor Wembanyama, jeune et ambitieux

Victor Wembanyama est un « prospect » qui fait tourner les têtes. À 16 ans, le joueur que l’on présente déjà comme le futur premier choix de la Draft 2023 mesure 2m18, et possède déjà un jeu complet. Il peut évidemment contrer et être productif près du cercle, mais il sait aussi mener le ballon et tirer à 3-points.

Pour ne rien gâcher, l’espoir de Nanterre a également la tête sur les épaules. Malgré la pression, sa détermination semble prendre le pas sur tout le reste. Afin de poursuivre sa progression cette saison, il va bénéficier du dispositif AS (autorisation secondaire) qui lui permettra d’évoluer parallèlement avec le centre fédéral, en Nationale 1.

« C’est idéal pour faire la passerelle entre les catégories jeunes et le niveau pro, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Pour l’instant l’objectif est d’être dominant avec les espoirs. Je dois progresser étape par étape. Je verrai et recalibrerai mes objectifs après quelques matchs. Je compte me servir de cette saison comme d’une rampe de lancement pour la saison prochaine où mon objectif sera de performer en pro ».

« Je n’aime pas avoir quelqu’un au-dessus de moi. Depuis toujours. Je ne veux pas prouver quoi que ce soit mais je n’ai pas envie de me décevoir »

Chaque étape sera importante pour Victor Wembanyama qui passe aussi son bac cette année et doit composer avec un emploi du temps déjà chargé, sans compter le fait qu’il doit manger cinq fois par jour…

« J’ai des objectifs nutritionnels par repas et en fonction de mon programme de la journée. Je pèse actuellement 95 kilos, le but est de prendre du muscle progressivement. Avec Vincent (Dziagwa, le préparateur physique du club) on se base sur des profils de joueurs auxquels je ressemble pour avoir une idée du poids que je pourrais faire comme Kristaps Porzingis, qui mesure 2m21 pour 111 kilos, et Rudy Gobert, qui mesure 2m16 pour 109 kilos ».

Parmi les autres joueurs NBA qu’il apprécie avec KP et Rudy Gobert, il a également cité Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, « qui prouvent que la taille n’empêche pas de savoir jouer au basket. Ils n’ont pas un jeu stéréotypé ». Des modèles qu’il compte bien rejoindre en NBA, et pas pour y faire de la figuration.

« Mon objectif est d’aller en NBA, d’aller le plus haut possible » détaille-t-il notamment. « C’est ma mentalité, je ne veux pas être un figurant. Je n’aime pas avoir quelqu’un au-dessus de moi. Depuis toujours. Je ne veux pas prouver quoi que ce soit mais je n’ai pas envie de me décevoir. Parfois en famille quand je perds à un jeu, je souris mais c’est pour cacher ma déception ».

