Triple double : LeBron James se rapproche un peu plus de Magic Johnson

En seconde mi-temps, dans la deuxième manche face à Denver, LeBron James avait lui-même avoué qu’il s’était « reposé » sur Anthony Davis, héros de la victoire au buzzer des Lakers.

Pour ce Game 3, la star de Los Angeles a donc rebondi avec un gros match puisque « Le King » a compilé son troisième triple double des playoffs 2020 avec 30 points, 11 passes et 10 rebonds. C’est le 26e de la carrière en playoffs de James, il se rapproche de Magic Johnson, premier avec 30 « TD », et éloigne encore davantage le troisième de cette liste, Jason Kidd et ses onze triple double.

Mais plus que cette performance, c’est bien évidemment la défaite que retient l’ancien des Cavaliers et du Heat.

« J’ai pris des risques sur certaines passes », explique James en conférence de presse. « J’ai perdu cinq ballons en première mi-temps, et un en seconde. Donc je me suis adapté à la pause. Il y a des passes qui sont réussies durant la saison, mais face à Denver, il faut être encore plus attentif. On doit faire mieux, c’est un effort à produire par toute l’équipe et pas seulement par moi-même parce que je suis le meneur de jeu. »

Autre exploit statistique pour James, ce Game 3 contre les Nuggets était son 252e match de playoffs en carrière, ce qui le place sur la deuxième marche du podium. C’est une rencontre de plus que Tim Duncan (251), désormais troisième, et sept de moins que le leader, Derek Fisher (259). Il peut encore le dépasser cette saison.

Pour mettre en perspective ce chiffre, il suffit par exemple de voir que le quadruple MVP a disputé plus de matches de playoffs que Charles Barkley et David Robinson (123 chacun) réunis ! Ou que le duo Isiah Thomas – Joe Dumars (223 à eux deux)…