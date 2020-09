Déçu par la fin de saison des Pelicans, J.J. Redick veut jouer le plus longtemps possible

Cela ne lui était jamais arrivé, mais comme 2020 n’est pas une année comme les autres, il pouvait s’en douter… J.J. Redick a loupé les playoffs pour la première fois de sa carrière, et on ne peut pas dire que les Pelicans se soient dépouillés dans la « bulle » pour ne pas interrompre cette série. De quoi l’agacer lorsque dès le premier match, sa formation affichait 23 points de retard à la pause face aux Clippers.

« À ce moment-là, je me suis dit : « Mais qu’est-ce que je fous là ? Mais pourquoi je suis là ? » s’est demandé J.J. Redick alors que les Etats-Unis luttent contre le coronavirus et que les manifestations se poursuivaient contre les violences policières et le racisme systémique. Ses Pelicans n’ont jamais paru concernés par la fin de la compétition et l’idée d’arracher les playoffs.

« David Griffin (dirigeant des Pelicans) avait dit : « La réussite dans la bulle dépendra de l’implication de ceux qui veulent le plus être là » rapporte J.J. Redick à USA Today. « Je ne veux pas cogner sur notre équipe, mais si vous regardez les quatre finalistes de conférence, ce sont les quatre équipes qui en voulaient le plus. On le voit avec Miami. Ces gars donnent l’impression d’être taillés pour ce type d’environnement. »

« Mon but est de jouer quatre années de plus »

Comme son équipe est jeune, J.J. Redick ne leur en veut pas trop. Il a conscience que le contexte était particulier, et qu’ils n’avaient pas la maturité, ni le professionnalisme pour s’adapter aux conditions.

« Il y a eu des matches où on ne s’est pas donné à fond, et c’était vraiment décevant. J’ai le sentiment qu’on avait le talent et la richesse d’effectif pour aller en playoffs. Le fait de ne pas exploiter notre potentiel est décevant. Il faut évidemment que chacun prenne du recul et fasse son propre bilan pour se demander comment nous aurions pu faire mieux. Au final, chacun doit le faire » conclut-il d’ailleurs.

À 36 ans, J.J. Redick va entamer sa deuxième saison à la Nouvelle Orléans, et il prévient que ce ne sera pas « The Last Dance ». Loin de là… « J’ai réalisé cette année que je voulais jouer le plus longtemps possible. Mon but est de jouer quatre années de plus. De viser les 18 saisons. C’est mon objectif. J’aurais 39 ans. Ensuite, je passerai à 40, et je pourrai partir. C’est mon objectif. On verra. Le physique devra s’accrocher. On verra. »