Campagnes de playoffs consécutives : Kyle Korver va reprendre le flambeau de J.J. Redick

Les Pelicans éliminés, J.J. Redick voit sa série de campagnes de playoffs consécutives prendre fin. Pas une grande douleur pour l’arrière qui était « habitué » : « J’ai été en finale et en finale de conférence tôt dans ma carrière, à Orlando. Tout le monde était sous contrat et je pensais que ça allait être la même chose tous les ans. Je ne suis pas retourné en finale de conférence depuis 2010… C’est bien de faire les playoffs, mais ce qui a du sens pour moi c’est la quête du titre. Je suis à la fin – vers la fin – de mon parcours donc j’espère que ça deviendra une réalité à un moment donné » expliquait-il il y a quelques semaines.

Le sniper se fait une belle place dans l’histoire avec ses 13 campagnes de suite, dans un classement dominé par Karl Malone et John Stockton.

Pour ce qui est des joueurs encore en activité, c’est Kyle Korver qui reprend le flambeau : cet autre shooteur est à douze campagnes de suite (entre Utah, Chicago, Atlanta, Cleveland, Utah de nouveau, et Milwaukee). Viennent ensuite James Harden et Patty Mills avec dix saisons de suite en playoffs, série qui pourrait prendre fin pour l’Australien si les Spurs ne se qualifient pas. Comme pour son coéquipier DeMar DeRozan un peu plus loin dans le classement.

La troisième place du podium serait alors partagée par Andre Iguodala, Chris Paul et Danny Green, qui sont eux assurés de goûter à la postseason cette année pour la dixième fois de rang.