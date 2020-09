NASCAR : co-patron d’une écurie, Michael Jordan choisit Bubba Wallace comme pilote

C’était fin juin, au cœur des événements Black Lives Matter, Bubba Wallace, seul pilote noir titulaire en NASCAR, retrouvait une corde de pendu dans son paddock avant une course dans l’Alabama, et l’image avait ému. Même si le FBI avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’un acte raciste car la corde avait été placée là plusieurs mois auparavant, Bubba Wallace est devenu l’un des symboles de la lutte contre le racisme dans le sport américain.

Trois mois plus tard, on apprend qu’il sera l’unique pilote d’une nouvelle écurie montée par Michael Jordan et Denny Hamlin, triple vainqueur des 500 miles de Daytona. « Il y a onze ans, j’ai rencontré Michael Jordan à un match des Bobcats et on est devenu amis » explique ce dernier. « Je suis devenu ensuite le premier pilote de NASCAR à rejoindre le giron Jordan Brand, et notre amitié n’a cessé de grandir au fil des années, et on est prêt aujourd’hui à l’amener au niveau supérieur. Le choix du pilote était simple, il fallait que ce soit Bubba Wallace. »

« Historiquement, la NASCAR a montré des difficultés avec la diversité et il n’y a eu que très peu de propriétaires noirs »

Pour l’instant, on ne connaît pas encore le nom de cette écurie, mais on sait juste qu’elle engagera donc une seule voiture, et qu’elle sera propulsée par un moteur Toyota. Aperçu deux fois cette saison au bord des pistes, Michael Jordan enfile donc une nouvelle casquette, celle de co-propriétaire d’une écurie automobile.

« En grandissant en Caroline du Nord, mes parents nous amenaient, mes frères, mes soeurs et moi voir des courses. Toute ma vie, j’ai été fan de NASCAR » écrit-il. « Cette occasion de posséder ma propre écurie en partenariat avec mon ami, Denny Hamlin, et d’avoir Bubba Wallace comme pilote est très excitante. Historiquement, la NASCAR a montré des difficultés avec la diversité et il n’y a eu que très peu de propriétaires noirs. Le timing semble parfait alors que la NASCAR évolue et adhère de plus en plus au changement social. Outre les récents engagements pris et les dons que j’ai faits contre racisme systémique, je vois là une chance de pouvoir éduquer une nouvelle audience et offrir plus d’opportunités aux personnes noires dans la course automobile. »

Devenu une superstar cette saison avec quelque 18 millions de revenus liés à la publicité, Bubba Wallace a expliqué que « c’était une opportunité unique, qui n’arrive qu’une fois dans une vie. » « Je crois qu’à ce stade de ma carrière, elle correspond parfaitement à ce que je veux faire. Je suis reconnaissant et honoré qu’ils croient en moi, et je suis super impatient de commencer l’aventure avec eux.«