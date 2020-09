Nick Nurse dans le Top 5 des coaches les mieux payés

Dès l’élimination des Raptors face au Heat, la direction a décidé de prolonger Nick Nurse à qui il restait encore un an de contrat. À Toronto, on ne veut pas prendre le risque qu’il devienne free agent, et selon The Athletic, le Coach Of The Year 2020 devrait désormais toucher huit millions de dollars par an.

Il y a deux ans, il s’était engagé pour trois ans, et un salaire de 3.3 millions de dollars par an. Autant dire que le champion NBA 2019 a plus que doublé sa rémunération avec cette prolongation de contrat !

Du même coup, le voilà qui intègre le Top 5 des entraîneurs les mieux payés de la NBA où Gregg Popovich reste intouchable. Un classement établi par le magazine Forbes.

1- Gregg Popovich (Spurs) | 11 millions de dollars annuels

2- Doc Rivers (Clippers) | 10 millions

3- Steve Kerr (Warriors) | 9.5 millions

4- Erik Spoelstra (Heat) | 8.5 millions

5- Nick Nurse (Raptors) | 8 millions

– Rick Carlisle (Mavericks) | 8 millions