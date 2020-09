En amont de la Draft, les Wolves engagent un spécialiste du « scouting »

Il fait bon être un spécialiste du « scouting » en ce moment. Après Corey Evans, embauché au Thunder pour sa capacité d’évaluation des basketteurs au lycée, Josh Gershon connaît la même trajectoire.

Selon ESPN, cet expert du site d’actualités 247 Sports, spécialisé dans le recrutement du sport universitaire, rejoint les Wolves dans un rôle de consultant en vue de préparer la prochaine Draft.

C’est sans doute le signe que la franchise de Minneapolis tient à ses choix lors de la prochaine Draft, et il faut rappeler que les Wolves ont hérité du premier choix, en plus des 17e et 33e choix.

Dans sa « Mock Draft » pour 247 Sports, Josh Gershon a placé Anthony Edwards au sommet de la liste, et on imagine donc qu’il a quelques bons arguments pour conseiller à ses nouveaux employeurs de le choisir.