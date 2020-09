Kevin Durant : « Je n’ai pas choisi le coach des Nets »

Comment expliquer l’arrivée de Steve Nash sur le banc des Nets ? Bien sûr, le double MVP a pour lui son CV de joueur, mais sans expérience sur un banc, c’est un risque de la part de Sean Marks, le GM de Brooklyn.

« Kevin et Kyrie voulaient quelqu’un de doué pour la communication » avait expliqué le dirigeant pour justifier son choix. « Quelqu’un qu’ils respecteraient. Une bonne partie de ces relations seront construites en dehors des terrains. Steve est super pour communiquer. C’est ce qu’ils voulaient, et c’est ce qu’ils ont eu. »

Mais les deux stars ont-il soufflé le nom de Steve Nash à leur GM ? Ou ont-ils plutôt dressé le portait du coach qu’ils souhaitaient, quelques mois après le départ de Kenny Atkinson, avec qui ça ne collait pas ?

« D’abord, je n’ai pas choisi le coach des Nets », a répondu Kevin Durant, réfutant que Kyrie Irving était moins emballé par l’arrivée de Steve Nash. « On a des gens en place pour ça. J’ai juste soutenu le choix, moi et Kyrie. Lui et moi sommes toujours sur la même longueur d’onde. Il veut juste jouer donc ça n’a pas d’importance. »

Actuellement à Los Angeles, Kevin Durant s’entraîne d’ailleurs avec Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, des joueurs de l’équipe de G-League des Nets (Devin Cannady et Jaylen Hands) mais également Blake Griffin ou Allonzo Trier.

« J’en suis maintenant au point où on joue tous les jours. Je me sens bien, en attendant la prochaine saison », confirme-t-il. « On fait du 4-contre-4, du 5-contre-5. Je travaille tous les jours. Je me sens moi-même, je me sens comme un joueur de basket. Mais ça a été un long voyage, quand même. »