Nikola Jokic : « Les très grands joueurs réussissent de très grands tirs »

Après la formidable passes d’armes du premier tour entre Jamal Murray et Donovan Mitchell, il aura fallu attendre la deuxième manche de la finale de la conférence Ouest pour assister à un duel somptueux dans le « money time ». À gauche, Anthony Davis qui prend le match à son compte, en inscrivant les 10 derniers points des Lakers, dont le tir de la gagne. À droite, Nikola Jokic qui inscrit les 12 derniers points de son équipe.

En carrière, les deux ont été critiqués pour leur manque de caractère dans le « money time », et ce sont eux qui vont tenir leurs équipes à bout de bras pour nous gratifier d’un combat pour l’histoire.

« On savait que ce serait pour LeBron ou Davis… Il y a eu un petit manque de communication » reconnaît le Serbe. « Je pense que j’ai bien contesté son tir, mais il a vraiment bien shooté. J’ai plus ou moins senti qu’il allait rentrer, et je pense qu’il n’a touché que le filet. Les très grands joueurs réussissent de très grands tirs« .

Les Nuggets concentrés sur… LeBron James

Déception aussi chez Mike Malone qu’on voit « défendre » sur l’action. « Perdre, c’est nul… C’est la conclusion. Perdre, c’est nul… » répète-t-il. « Il y a des joueurs qui aiment gagner, et d’autres qui détestent perdre. Nos joueurs détestent perdre. Que ce soit de 20 points comme dans le premier match, ou d’un point comme ce soir, c’est pareil. On est en finale de conférence à l’Ouest. Il n’y a pas de victoire morale. Il n’y a pas de médaille d’argent« .

Cette défaite fait d’autant plus mal que la défense est très moyenne sur l’action, et Mason Plumlee joue très mal le coup. Ça se joue à rien. Un manque de communication pendant quelques dixièmes de seconde, et c’est trop tard… Au ralenti, on voit que c’est Jerami Grant qui demande à Mason Plumlee de venir l’aider sur LeBron James. Ils ne savent pas que ce dernier est là pour poser un écran, et ils se retrouvent à deux sur l’ailier, alors qu’Anthony Davis finit dans une position idéale pour shooter.

C’est d’autant plus rageant que les Nuggets avaient remonté un écart de 16 points pour prendre les commandes à 1.5 seconde de la fin… Mais voilà, Denver se retrouve mené 2-0, et depuis deux ans, aucune franchise n’a remporté une série après avoir été menée 2-0. Pas de quoi effrayer les Nuggets qui viennent d’éliminer le Jazz et les Clippers en sept manches, après avoir été menés 3-1.

« Ici, nous sommes les outsiders » rappelle Nikola Jokic. « On a besoin de se battre, c’est notre seule chance. Ils ont mené de 15 ou 16 points, je ne sais plus… On pourrait siffler la fin du match et partir… Mais on veut juste se battre. Même si on est mené de 30 points, on doit se battre et faire les efforts. »

De la frustration… et du positif pour les Nuggets

Nikola Jokie oublie de rappeler que les Nuggets étaient encore menés de 8 points à trois minutes de la fin, et c’est lui, comme un grand, qui va donc inscrire 12 points de suite pour leur permettre de passer devant avec une claquette hyper compliquée. Anthony Davis lui répondra dans la foulée, mais Nikola Jokic, encore lui, donnera à nouveau l’avantage à 21 secondes de la fin.

Et c’est finalement Anthony Davis qui aura le dernier mot. Pas de quoi démoraliser le Serbe…

« On a déjà vécu ça. Je crois que c’était dans le deuxième ou troisième match face aux Clippers (ndlr : Game 3). On avait le match en main, et on l’a perdu. On s’est battu, on a perdu, mais j’ai trouvé qu’on a bien joué une grosse partie du match » estime Nikola Jokic, tandis que son coach se projette déjà sur la suite. « La seule chose dont on peut parler ce soir, c’est qu’on était dans le match. Il a fallu qu’ils sortent un très grand shoot de la part d’un très grand joueur pour nous battre au buzzer. Mais tant qu’on sera en mesure de gagner un match, c’est tout ce qu’on peut demander. Ce que je sais de ce groupe, c’est que même nous sommes déçus, frustrés et en colère, on va utiliser tout ça comme motivation pour jouer et tenter de prendre le Game 3« .