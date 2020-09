Avec Steve Nash, Kevin Durant va évoluer à tous les postes sur le terrain

C’est peu dire que Steve Nash est enthousiaste à l’idée de vivre sa première expérience de coach. L’ancien meneur des Mavericks, des Suns et des Lakers sera à la tête d’un groupe bâti pour jouer les premiers rôles à l’Est, avec des superstars comme Kyrie Irving et Kevin Durant en têtes de gondole.

Pour ce dernier, « Coach Nash » fourmille d’idées, voyant le MVP de la saison 2014 avec qui il entretient une relation forte, comme un homme à tout faire, capable de poser des problèmes à tout les postes, du 1 au 5.

« Kevin, avec son envergure et sa taille, c’est un match-up problématique pour tout le monde, » a-t-il souligné dans le podcast « The Old Man and the Three ». « Kyrie Irving est aussi excellent sans ballon. Kevin peut jouer sur les cinq postes et je compte bien l’utiliser sur ces cinq positions. J’ai hâte d’utiliser certains des gars de la liste : Caris (LeVert), (DeAndre Jordan), Jarrett Allen, Joe Harris… ».

Une polyvalence qui ouvre toutes les possibilités

Sur la question de la polyvalence de Kevin Durant, son prédécesseur Kenny Atkinson s’était également exprimé sur la question, peu de temps avant d’être remercié et remplacé par Jacque Vaughn. Même s’il n’avait pas encore eu l’occasion de le coacher, l’ancien coach des Nets voyait également en KD un « porteur du ballon de premier plan ».

« Vous vous rappelez quand Russell Westbrook était absent (46 matchs de saison régulière en 2013-2014), c’était le joueur qui avait majoritairement le ballon en main et je crois qu’il a été MVP cette année-là. Il peut en jouer au poste 1. Dans la NBA d’aujourd’hui, du 1 au 5. N’importe où, pas de problème. Ça peut dépendre des différents match-up, Mais il est capable de le faire », avait-il notamment déclaré.

Dans une ligue où beaucoup d’équipes se passent désormais d’un vrai pivot, les 2m11 du double champion NBA devraient lui permettre de faire des dégâts dans une version « small ball » qui n’en a que le nom. C’est ce que promet en tout cas Jalen Rose. « Préparez à voir KD en 5 à l’Est », a-t-il lancé. « Préparez vous à écrire des articles où on parlera des minutes jouées par KD à ce poste. C’est ce qui va se passer à l’Est ».

Déjà aux Warriors, dans le « cinq de la mort », Kevin Durant s’était mué en un protecteur de cercle.