[happy birthday] Un record en carrière à 50 points pour Trae Young

D’aucuns diraient que Trae Young voulait montrer, le 20 février, qu’il avait bien mérité sa place au All-Star Game.

Pour le premier match après celui des étoiles, contre une équipe de Miami bien rodée, le meneur de jeu avait claqué la barre des 50 points, son record en carrière, à 12/25 aux tirs dont 8/15 à 3-points, avec en prime 8 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions en 40 minutes. Il devint alors le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre les 50 unités, derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker.

Auteur de 13 des 23 premiers points de son équipe, il avait surtout pris les choses en main dans un dernier quart-temps totalement fou pour parvenir à arracher la victoire. Une revanche après la défaite à Miami quelques semaines plus tôt, après laquelle il s’était fait moquer par Jimmy Butler pour avoir crié victoire un peu trop vite.