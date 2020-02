Trae Young (50 points) fait tomber le Heat !

Auteur de 13 des 23 premiers points de son équipe, Trae Young a gardé le mode All-Star après avoir fêté sa première sélection. Portés par leur leader, les Hawks proposent du beau basket et posent des problèmes à une défense de Miami pas très en verve. Heureusement qu’en attaque, les coéquipiers de Jimmy Butler aiment se passer la balle. Autour d’un Bam Adebayo indispensable au collectif, les snipers (Duncan Robinson et Goran Dragic) trouvent la mire et Miami fait la course en tête (26-23).

Le meneur slovène est en forme en sortie de banc. Agressif vers le cercle, il pousse ses vis-à-vis à l’envoyer sur la ligne des lancers-francs. Sans Young pour terminer ce premier acte, Atlanta s’en remet à l’intelligence de Jeff Teague ou au talent de Cam Reddish pour limiter les dégâts. Miami mène que de 4 points après douze minutes (34-30).

Le Heat ne défend pas

Miami a énormément de mal à défendre les un-contre-un. Les Floridiens sont battus sur chaque duel et ils laissent la balle circuler trop facilement. Ce qui permet à Reddish et Kevin Huerter de s’amuser en attaque et aux Hawks de prendre les devants dans cette rencontre (45-41). Le retour de Jimmy Butler ne change pas grand-chose. Miami ne défend pas et tant qu’ils n’augmenteront pas leur intensité, ils ne pourront pas lutter avec leurs adversaires. Car Atlanta joue bien au basket. À l’image d’un Hunter qui ne se pose pas de questions et qui score comme bon lui semble (54-43).

Vexés, les Floridiens montrent un meilleur visage en fin de mi-temps. Jae Crowder apporte toute sa dureté pendant que Duncan Robinson profite des bons systèmes offensifs de son équipe pour scorer avec ou sans la faute (57-53). Le Heat est déchaîné dans cette fin de première mi-temps et semble avoir retrouvé son identité. Adebayo continue de distribuer les caviars à ses coéquipiers et notamment à un Butler de plus en plus percutant. Les deux All-Stars du Heat ont sonné la révolte et Miami rentre aux vestiaires en tête (64-63).

Déterminant en première période mais gêné par les fautes, Crowder porte l’attaque du Heat dans ce début de 3e acte. Déplacé sur le poste 4, il forme avec Adebayo un beau duo à l’intérieur et Miami domine. En mode passeur, Trae Young fait briller tous ses coéquipiers mais cela ne permet pas pour l’instant à enrayer la machine floridienne.

Le lauréat du concours de dunk, Derrick Jones Jr, brille en sortie de banc et Bam Adebayo continue son opération destruction. Miami fait l’écart et Atlanta souffre (89-78). Le Heat gère bien cette fin de quart-temps à l’image d’un Dragic toujours aussi incisif. À 12 minutes du terme, le Heat semble contrôler la situation (97-90).

Mais tout peut aller vite dans le basket et notamment avec Trae Young. Poussé par ses fans, la star des Hawks ramène son équipe à égalité grâce à un gros tir à 3-points après avoir failli faire tomber Kendrick Nunn (97-97). Miami veut reprendre le rythme de ce match, mais plus personne n’est en mesure de stopper Trae Young. Chaque ballon est dans ses mains. Soit il agresse par le drive, soit il tire à 3-points si on a le malheur de passer sous l’écran : c’est du grand art et la salle est debout (109-108).

Bam vs Trae : du très haut niveau !

Le « money time » approche et Adebayo remet son équipe dans le droit chemin grâce à une combativité de tous les instants aux rebonds offensifs mais aussi une aptitude à terminer les actions près du cercle malgré la pression défensive adverse, Miami mène à trois minutes du terme (119-116). C’est même « Big Bam » qui défend sur le scoreur des Hawks qui arrive tout de même à scorer sur le drive avec la faute et la danse pour enflammer la salle (119-119). Mais Adebayo lui répond en scorant 5 points de suite et en montrant les muscles (124-119).

Il reste 1min30 et le Heat semble bien parti pour remporter ce match…. Et pourtant, les hommes d’Erik Spoelstra vont s’écrouler dans cette fin de match. Incapables de scorer le moindre point, ils vont, possession après possession, donner l’occasion aux Hawks de l’emporter. C’est Hunter qui égalise à 124 partout grâce à un tir à 3-points, puis Cam Reddish intercepte le ballon dans les mains de Dragic et s’en va donner l’avantage définitif aux siens. Sur la ligne des lancers francs, Trae Young assure et Miami tombe sur le parquet des Hawks après avoir encaissé un 10-0 en 90 secondes (129-124).