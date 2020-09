La construction du nouveau centre d’entraînement des Suns bientôt terminée

Les Suns vont disposer d’un nouveau centre d’entraînement pour la saison prochaine. Selon l’Arizona Central, cette nouvelle infrastructure, dont le chantier a démarré il y a environ un an, sera opérationnelle le mois prochain.

Soit avec un peu de retard par rapport à la fin de travaux, initialement prévue pour août 2020, évoquée par le propriétaire Robert Sarver.

Situé en périphérie de Phoenix, avec vue sur « Camelback Mountain », ce centre disposera de deux terrains, d’installations sanitaires et de formation privées ainsi que de bureaux pour les entraîneurs, les joueurs et les formateurs des Suns et du Phoenix Mercury (WNBA).

On rappelle que 45 millions de dollars ont été injectés dans cet équipement qui doit aussi participer à l’attractivité de la franchise aux yeux des « free agents ». Cet investissement s’inscrit dans un plan plus large d’environ 230 millions de dollars qui inclut la rénovation de la salle des Suns, la Talking Stick Resort Arena. Selon des responsables de la franchise, ces rénovations avancent également bien.