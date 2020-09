Le MVP de la nuit : Bam Adebayo, le détonateur

C’est Erik Spoelstra qui résume le mieux la prestation de Bam Adebayo, auteur de 21 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre dans le Game 2 de la finale de conférence. « Bam a vraiment été insistant sur les pick-and-roll, et ça plus ou moins libéré certaines choses chez nous, mais les matches sont longs, et il faut trouver d’autres moyens d’avoir un impact pour gagner, et Bam le comprend. »

Tour de contrôle de l’attaque du Heat, Bam Adebayo a été doublement décisif en deuxième mi-temps. D’abord en attaque en plantant 15 points dans le troisième quart-temps pour renverser des Celtics tétanisés face à la zone tendue par Miami. Face à Daniel Theis ou Enes Kanter, la mobilité et les qualités athlétiques du jeune All-Star ont fait très mal, et ses coéquipiers le trouvent parfaitement. Sur certaines séquences, on a vraiment l’impression de revoir le Dwight Howard des années Magic. C’est bien simple : 15 points, 6 dunks !

« Nous venons tous de nulle part et c’est ce qui est beau dans cette équipe… »

Mais Bam Adebayo, c’est aussi le patron de la défense, et c’est lui, sur la ligne de fond, qui commande cette zone qui a complètement déréglé l’attaque de Boston.

« Le coach est venu me voir en me disant : « J’ai besoin d’une All-NBA Defensive Team ». À partir de là, je me suis concentré sur la défense, et mon attaque a commencé à se mettre en place. Je remercie Spo. »

Et même quand l’équipe connaît un gros vide dans le quatrième quart-temps, le Heat parvient encore à trouver les ressources nécessaires pour relancer la machine et finir le boulot. « Nous avons du cran. C’est à peu près tout ce que je peux vous dire. Nous avons du cran ! » répète-t-il. « Je suis heureux de faire partie de cette équipe avec ces gars-là parce que tout le monde ici a une histoire différente. Nous venons tous de nulle part et c’est ce qui est beau dans cette équipe… Des gars qui viennent de nulle part, mais qui ont un projet, et on essaie de garder ça en tête. Par contre, nous ne voulons pas continuer comme ça. Ce n’est pas notre objectif – de continuer à prendre 12 ou 13 points de retard. » Et même 17 points.

Une dernière image, ou, plutôt deux, pour résumer la performance de Bam Adebayo. Ce sont les deux gros rebonds en toute fin de match. Notamment le premier, à 30 secondes de la fin.

Jae Crowder vient de rater un 3-points, et il y a cinq Celtics sous le cercle. Mais Bam Adebayo surgit pour prendre le rebond, ressortir le ballon vers un coéquipier, et donner une possession supplémentaire. Elle résume cette deuxième mi-temps avec des Celtics spectateurs et passifs et un Bam Adebayo au-dessus de la mêlée.