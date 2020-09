À Toronto, on prend les mêmes et on recommence ?

Sous contrat jusqu’en 2021, Masai Ujiri est investi à 100% dans l’intersaison de son club, qui a plusieurs dossiers brûlants sur sa table : Fred VanVleet, Marc Gasol et Serge Ibaka sont free agents, tandis qu’OG Anunoby peut prétendre à une prolongation de contrat et que Kyle Lowry arrive à la fin du sien dans un an.

Mais sa ligne de conduite est simple : garder tout le monde.

« On respecte nos joueurs, ils sont une priorité. Fred est une priorité, nos intérieurs sont une priorité, Serge est une priorité » liste-t-il dans des propos relayés par ESPN. « On doit vraiment attaquer ça de front et on sait ce qu’ils représentent, à quel point ils peuvent progresser. On essaie de se projeter autant qu’on peut. On sait d’où ils viennent aussi, parce qu’on a traversé toutes ces difficultés avec tous ces gars. »

« On dirait que plus Kyle est âgé, meilleur il est. C’est fou ! »

Pascal Siakam est l’avenir de la franchise, et ça ne changera pas avec ses playoffs ratés, insiste le dirigeant, qui veut conserver son noyau de vétérans. Kyle Lowry a prolongé en octobre denier, et la question de son futur au Canada n’est pas la plus urgente, mais elle va quand même vite arriver. Et Masai Ujiri aimerait qu’elle soit vite réglée.

« Je vais vous dire : je ne parle plus de hauts et de bas avec Kyle. Ce gars est un phénomène, ok ? Je le dis au monde entier, ce garçon est incroyable. Ce qu’il a fait pour cette franchise… Je ne veux pas commencer à parler de lui pour le Hall of Fame, parce que je veux encore dix superbes années de lui (ndlr : il a déjà 34 ans…). On dirait que plus il est âgé, meilleur il est. C’est fou. Je n’ai jamais vu ça. En tant qu’homme, en tant que personne, en tant que coéquipier, Kyle a été phénoménal. »