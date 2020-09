Masai Ujiri n’a toujours pas discuté d’une prolongation de contrat avec les Raptors

Parmi les dirigeants les plus convoités de NBA, Masai Ujiri n’est plus sous contrat avec les Raptors que jusqu’en 2021, et tout le monde se demande donc quand il va prolonger son bail au Canada. S’il le prolonge…

L’architecte des champions 2019, en poste depuis 2013, a toutefois indiqué dans une séance de questions/réponses avec la presse qu’il n’avait toujours pas discuté d’une extension de son bail avec les propriétaires de l’équipe. Ce n’est de toute façon pas quelque chose qu’il veut évoquer publiquement.

Masai Ujiri a ainsi expliqué que sa priorité était jusqu’à présent de conserver le staff technique en place. C’est fait pour Nick Nurse, qui a été prolongé, et ça le sera bientôt pour Bobby Webster, le GM.