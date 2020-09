Under Armour : nouveau logo pour la Curry 8

Au-revoir « SC30. » Le logo présent sur les sept premières éditions de la signature de Stephen Curry va s’effacer sur la huitième paire. Pas une surprise puisque la rumeur court depuis plusieurs semaines que le meneur de Golden State devrait bientôt avoir droit à sa propre marque chez Under Armour.

Son remplaçant ? Un logo très arrondi mais pas forcément très lisible, qui apparaît sur le talon des premières photos volées de la Curry 8. Le logo Under Armour, lui, a disparu.

La chaussure en elle-même semble être une évolution des derniers modèles. Toujours basse, avec une empeigne textile.

Pour le moment, la date de sortie de la Curry 8 n’est pas encore connue. Mais la Curry 7 fêtant bientôt ses un an, la présentation de celle qui va lui succéder ne devrait plus tarder.

