C’est la rentrée des classes chez les Warriors !

En vacances depuis le mois de mars dernier, les Warriors ont tout de même fait l’actualité récemment avec les signatures d’anciens de la maison au sein de leur staff : Leandro Barbosa dans l’équipe d’entraîneurs et Shaun Livingston dans les bureaux.

Néanmoins, les Dubs se retrouvaient aussi cette semaine pour le camp d’entraînement que vont vivre toutes les franchises du « Delete Eight », celles qui ont manqué le train de la bulle à Orlando.

« Lundi avait un air de rentrée des classes. Beaucoup de bonnes énergies dans la salle », savourait Steve Kerr dans The Athletic. « Ça faisait six mois qu’on ne s’était pas retrouvés. Évidemment, ce furent six mois difficiles pour notre pays. Je pense que le basket est un exercice plaisant pour tous ces gars et ça leur donne un moyen de s’évader un peu. »

Sans la possibilité de s’entraîner, sinon individuellement avec leur préparateur physique attitré, les joueurs de Golden State vont cette fois pouvoir regoûter aux joies d’un jeu sur tout terrain, et avec opposition.

« Au début, je pensais qu’on allait organiser comme un camp d’entraînement parce qu’on a besoin de travailler. Mais plus j’ai commencé à y réfléchir et à discuter avec les joueurs, plus je me suis rendu compte qu’il s’agissait surtout d’être ensemble. Jouer au basket, se retrouver, prendre du plaisir et construire notre cohésion collective. »

Pour Steve Kerr, ce camp d’entraînement ne doit pas tant servir à préparer la saison prochaine qu’à retrouver des atomes crochus avec ses joueurs. De fait, les stars comme Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green ne sont pas contraintes et forcées de participer à ces retrouvailles, sachant que la reprise est encore floue.

« On aimerait ajouter un ou deux vétérans par la free agency »

« On arrive avec la mentalité d’être souple », reprend Steve Kerr. « On n’a pas de match de présaison que l’on préparerait au bout du camp. On n’a pas de match d’ouverture de la saison. Il n’y a pas vraiment d’objectif final, ni même de date entourée sur le calendrier [pour le début de saison]. On va voir ce qu’on va faire, on veut simplement proposer des choses sympas à faire pour les joueurs afin qu’ils prennent du plaisir. Si on arrivait et qu’on les bassinait avec des exercices défensifs ou des fondamentaux, ils nous diraient : mais on fait quoi là ? »

En tout état de cause, cette rentrée officieuse permet aux « nouveaux » de faire connaissance avec les joueurs présents. En l’occurrence, Leandro Barbosa était déjà en tenue, sur les planches, avec Andrew Wiggins pour bosser cette semaine. Une excellente nouvelle pour Steve Kerr.

« Je lui ai parlé en début de semaine. Il travaillait avec Andrew Wiggins. C’était super de le voir déjà en action. On a discuté et je lui ai dit combien j’étais content qu’il soit avec nous. D’abord parce que c’est un des meilleurs êtres humains que j’ai rencontrés [dans ma carrière]. Son énergie est contagieuse et c’est un tel joueur d’équipe. Et puis ensuite, on a besoin de jeunes dans le staff pour aider nos joueurs qui ont besoin de mentors. C’est pour ça que je suis très content de l’arrivée de Leandro et de Shaun. Les joueurs auront quelqu’un à qui parler, et des personnes qui étaient littéralement à leur place il y a quelques années. LB et Shaun sont d’énormes arrivées pour nous. »

Et comment ! Que ce soit Leandro Barbosa ou Shaun Livingston, ce sont là deux joueurs de devoir (deux meneurs qui plus est) qui ont parfaitement compris leur rôle pour durer en NBA. Surtout, ils ont tous deux soulevé le trophée avec l’uniforme des Dubs sur les épaules, une belle garantie pour Steve Kerr.

« On avait trop de jeunesse la saison passée et ça a été exacerbé avec les blessures de Steph et Klay. Il nous a clairement manqué une présence de vétérans et de leaders pour guider tous ces jeunes joueurs », conclut Steve Kerr. « On aimerait ajouter un ou deux vétérans par la free agency mais je ne sais même pas si c’est possible. On va voir comment ça se passe. Mais si on n’arrive pas à trouver un Zaza Pachulia ou un David West, on peut le faire via le staff. C’est pour ça qu’on voulait vraiment Shaun et LB. »