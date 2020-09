L’ombre de Kobe Bryant plane toujours au-dessus des Lakers

C’était il y a un peu plus de dix ans. En finale de conférence face aux Suns de Steve Nash, Kobe Bryant avait livré l’une des meilleures séries de sa carrière, cumulant 33.7 points à 52.1 % au tir dont 43.2% à 3-points, 8.3 passes, 7.2 rebonds et 1.2 contres en moyenne en six matchs.

Dix ans plus tard, les Lakers s’apprêtent à retrouver la finale de conférence. Kobe Bryant n’est plus là, mais son aura continue plus que jamais de planer au-dessus de l’ensemble de la franchise. Les petits gestes pour honorer la mémoire de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire sont nombreux et continuent d’unir un groupe guidé par un seul objectif, le titre, comme en 2010. Soit le meilleur hommage que les « Purple & Gold » version 2019-2020 pourraient rendre à leur aîné, disparu tragiquement le 26 janvier dernier.

« Ce n’est pas seulement moi, mais toute l’équipe pense à lui tout le temps, » avait déclaré Anthony Davis en visioconférence lors de la série face aux Rockets, vêtu d’un tee-shirt en hommage au « Black Mamba ». « On crie toujours « Mamba à trois » après chaque temps mort, chaque rencontre, en sachant qu’il est avec nous et qu’on ne joue pas seulement pour notre organisation, mais aussi pour lui. Chacun a ses propres petits rituels pour se souvenir de lui… On pense à lui tout le temps. Je pense à lui, sur le terrain et en dehors. Pour le tee-shirt, je l’ai juste trouvé top. Je pense que toute l’équipe en a reçu. C’est juste un autre moyen pour se souvenir de lui ».

Même si l’ombre de Kobe Bryant peut représenter une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs, Frank Vogel voit les choses différemment.

Le coach a notamment entamé la première séance vidéo des playoffs par un clip hommage à Kobe Bryant. L’idée est de partager avec le groupe cette volonté qu’avait l’arrière d’être le meilleur, de se surpasser à chaque occasion.

« Kobe est avec nous dans toute notre aventure cette année. Nous disons « Mamba à trois » tous les jours à l’entraînement, » répète-t-il à son tour. « Chaque fois que nous sommes ensemble, nous continuerons à essayer de transmettre ce qu’il représentait et d’honorer sa mémoire ».