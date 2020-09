Jayson Tatum et Jaylen Brown, une jeunesse qui connaît déjà très bien la finale de conférence

Un tout petit plus de 25 ans. Cette moyenne d’âge faisait des Celtics l’équipe la plus jeune à démarrer les playoffs parmi les 16 formations en lice. À titre de comparaison, les Lakers, qu’ils sont susceptibles de retrouver en Finales NBA, affichent un âge moyen de 29 ans, soit l’équipe la plus âgée de ces playoffs, derrière les Rockets.

Fait notable : deux des leaders de l’équipe celte sont bien en-dessous de cette moyenne, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont respectivement 23 et 22 ans. Mais leur jeunesse ne doit pas faire oublier que les deux hommes ont déjà une solide expérience en playoffs.

Jaylen Brown était rookie, avec un rôle encore limité à l’époque, lorsque Boston s’invitait en finale de conférence face aux Cavaliers lors des playoffs 2017. Idem l’année suivante, au même stade de la compétition face au même adversaire, avec l’arrivée du rookie Jayson Tatum. Les deux hommes profitaient alors de l’absence de Kyrie Irving pour prendre leurs responsabilités et exploser sur la plus grande des scènes.

Malgré leur jeune âge, cette nouvelle finale de conférence sera déjà la troisième pour Jaylen Brown et la seconde pour Jayson Tatum.

« Il n’y a pas beaucoup de gars de 22 et 23 ans qui ont fait ce que Jayson et Jaylen ont fait, surtout dans les moments importants en playoffs depuis leur arrivée, » remarque leur coach Brad Stevens. « Nous sommes donc très chanceux que ces gars soient là. Ils ont une grosse d’expérience de ces moments, plus que beaucoup d’autres gars qui sont beaucoup plus âgés et qui sont vraiment bons. »

Des habitués de la finale, comparé à Jimmy Butler

Quel meilleur exemple que la star d’en face, Jimmy Butler, qui, à 31 ans, va faire ses premiers pas en finale de conférence. Malgré cinq saisons NBA de moins, Jaylen Brown a d’ailleurs participé à quasiment autant de matchs de playoffs que l’ancien joueurs des Sixers…

L’expérience de la doublette Tatum – Brown, sans compter celle d’un autre habitué, Marcus Smart, pourrait aider des joueurs plus âgés mais dont l’expérience playoffs est limitée, comme Kemba Walker ou Brad Wanamaker.

« Je n’ai jamais été aussi loin, alors j’ai pensé que c’était vraiment important pour moi de profiter de cette soirée », lâche l’ancien joueurs des Hornets en référence à la qualification face aux Raptors. Avant d’ajouter sur ces deux jeunes coéquipiers : « Ils adorent la compétition, ils aiment gagner et j’aime participer à cet esprit. »

« L’idée est de construire des habitudes de gagnants, » complète Jayson Tatum de cette expérience emmagasinée. « Je suis allé en playoffs tous les ans. C’est ma seconde fois en finale de conférence Est, donc je suis très heureux de l’opportunité qui m’est offerte. Cela n’arrive pas tous les jours. Cela témoigne (de mon expérience passée avec) des grands joueurs avec lesquels j’ai joué, des gars qui ne pensent qu’à gagner. »