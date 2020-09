S’il y en a bien un qui n’est pas insensible au succès du Heat, c’est Dwyane Wade, visage historique de la franchise.

Mais un an après son départ, « Flash » a déjà pris ses distances avec l’équipe. « Même si j’ai joué pour cette franchise, qu’on a fait des choses incroyables et que je connais ces gars, je ne suis qu’un fan » confie ainsi le jeune retraité, devenu désormais analyste sur TNT, au Miami Herald.

« Je regarde ça de loin et je coache comme s’ils pouvaient m’entendre. Je leur crie dessus. Et je leur envoie des messages après les matchs. Je ne suis qu’un fan qui connaît très bien le basket, la franchise, l’équipe, et qui a accès aux joueurs. C’est comme être le fan ultime. »

L’ombre d’un Flash

Il possède donc, tout de même, une connexion directe avec le vestiaire. Mais il ne sait pas trop quoi en faire, alors il reste plutôt en retrait. « Il y a cette frontière mince. Tu ne veux pas leur envoyer des messages en disant : ‘Je t’ai vu faire ci, je t’ai vu faire ça, tu as besoin de faire ci, tu as besoin de faire ça’. Mais ces garçons me respectent donc je leur donne parfois des encouragements. »

Tant qu’il n’est pas officiel, le rôle de conseiller n’est pas simple, donc il préfère ne pas parasiter l’équipe et discuter tout simplement avec certains, Udonis Haslem, Jimmy Butler et Bam Adebayo en tête.

« Parfois je veux leur donner mon analyse sur ce que je vois. Je ne le fais pas tout le temps, mais je le fais assez. Je sais qu’ils sont contents de savoir que je les regarde, que je suis fier et que je suis investi dans leur succès d’une manière ou d’une autre. Je m’assure de rester connecté » conclut-il notamment.