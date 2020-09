Pour LeBron James, les Lakers sont à leur pic de forme au meilleur moment

Auteurs d’une excellente saison régulière jusqu’à la suspension de l’exercice 2019-2020, les Lakers ont eu du mal à redémarrer la machine lors de leur entrée dans la « bulle ».

Il y a eu ces cinq revers lors des huit derniers matchs de saison régulière, une période un peu trouble une fois que la première place de la conférence Ouest a été sécurisée et ces deux premiers tours de playoffs, face à Portland puis Houston, débutés à chaque fois par un revers qui aurait pu tout remettre en question.

Mais après ces deux défaites inaugurales, les Lakers ont répondu par deux séries de quatre victoires. Ce qui fait aujourd’hui dire à LeBron James que son équipe est au top de sa forme au meilleur moment. Les récentes prestations de Rajon Rondo, Kyle Kuzma, Alex Caruso ou encore Markieff Morris en sont les meilleurs exemples.

« On a eu de bons mois, de supers mois, et aussi quelques semaines où nous n’avons pas été bons défensivement. Mais nous arrivons à notre meilleur niveau au meilleur moment, » a-t-il déclaré. « On continue de progresser au fil de cette campagne de playoffs et on veut poursuivre cette dynamique lors du prochain tour ».

De la défense et un groupe concerné

Pour appuyer le sentiment de son joueur leader, Frank Vogel a pour sa part rappelé certains des éléments qui ont permis aux Lakers de garder le cap, leurs efforts en défense et une remarquable capacité d’adaptation.

« Je suis très fier de toute l’équipe, vraiment, de nos leaders jusqu’au bout du roster pour l’implication de tout le monde en défense. Notre verticalité et notre façon de protéger le cercle ont été parfaites. Depuis le début de la saison, notre groupe s’est vraiment engagé de ce côté du terrain, et ça paie aujourd’hui », a-t-il rappelé.

Troisième meilleure défense de la ligue en saison régulière, la franchise « Purple & Gold » a en effet dû afficher son meilleur visage de ce côté du parquet pour enrayer la dynamique du tandem McCollum-Lillard ou encore celle de l’équipe emmenée par James Harden. Frank Vogel a également sa part dans cette réussite, avec quelques ajustements décisifs. Mais ce dernier a préféré mettre en avant le professionnalisme de son groupe

« Ils ont une vraie capacité de compréhension, c’est le plus important pour moi, » a ajouté l’entraîneur. « On a eu des sessions vidéo très productives pour peaufiner notre plan ou le corriger à chaque match de ces playoffs. On continue de progresser au fil des séries. Espérons que ça continue. »