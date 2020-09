Gary Harris, le facteur X des Nuggets

Jusqu’ici, sa meilleure sortie des playoffs datait du Game 2 contre les Clippers. Auteur d’un match à 13 points et d’une excellente défense face à Paul George dans la victoire des siens, Gary Harris avait reçu le soutien de son coach.

Il faut dire que, malgré sa précieuse défense dans le Game 6 contre Utah et comme pour sa saison de manière générale, l’arrière n’était pas dans son assiette offensivement.

« Je sais que beaucoup s’interrogent sur Gary, notamment sur son niveau en attaque », avait déclaré le coach. « J’espère qu’après cette prestation, qui nous permet d’égaliser, vous le laisserez respirer. J’ai confiance en lui. »

Dans la foulée de cette sortie, Gary Harris avait effectivement retrouvé des couleurs en attaque. C’était encore timide, avec deux matches de suite (Game 3 et Game 4) à 10 points, mais c’était mieux. Dans le Game 6 remporté par les Nuggets, il a compilé 16 points, dont 8 dans le dernier quatre-temps, avec deux shoots à 3-pts.

« Dès que Nikola Jokic ou Jamal Murray sont pris à deux, cela veut dire qu’un joueur est ouvert », rappelle Mike Malone au Denver Post. « Pour qu’ils puissent se sortir des prises à deux, il n’y a qu’une solution : que les autres joueurs mettent dedans. J’ai adoré sa volonté en attaque dans ce match. Il n’a pas hésité à shooter. »

Un Gary Harris qui est plus présent en attaque (10.2 points de moyenne face aux Clippers à 44 % de réussite à 3-pts), c’est de bon augure avant le Game 7. Surtout après une saison régulière manquée et des playoffs retardés.

« On a pris notre temps pour le faire revenir sur les parquets », se réjouit le coach pour le site officiel de la franchise. « On lui a permis de bien guérir et de retrouver de la confiance. Contre Utah, il était davantage concentré sur la défense. Pour ce Game 6 comme durant cette série, il est présent des deux côtés du terrain. »