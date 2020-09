Les Nuggets remercient Gary Harris pour sa défense

« Certains regarderont la feuille de match et diront que Gary Harris est en difficulté, qu’il a terminé avec un 1/9, mais on ne gagne pas ce match sans lui. »

Mike Malone a raison, ceux qui n’ont pas vu le Game 7 entre Denver et Utah la nuit dernière pourraient faire ce constat avec ses 4 points à 1/9 en 26 minutes.

Ceux qui l’ont vu retiendront que c’est bien lui qui, à 17 secondes de la fin, a forcé le Jazz à utiliser deux temps-mort de suite en empêchant une remise en jeu, puis a piqué la balle à Donovan Mitchell. Mike Conley a eu le tir de la gagne derrière au terme d’une séquence un peu folle mais l’opportunité était bien moins belle.

« La raison pour laquelle j’aime autant Gary Harris, c’est car j’ai le sentiment qu’il est un des meilleurs « two-way player » de NBA. Pendant le temps-mort avant la dernière action, il savait ce que Donovan allait faire » assure son entraîneur. « On a scoré seulement 30 points en deuxième mi-temps mais notre défense a été phénoménale, notamment grâce à Gary. L’attaque viendra au prochain tour, c’est la prochaine étape, mais sa défense, sa fierté en un-contre-un, sont déjà bien là. »

Ça tombe bien avec cette ligne extérieure des Clippers qui se dresse devant les Nuggets.

« Ne pas jouer pendant six mois et avoir ce genre d’impact sur deux matchs, c’est digne de la First Defensive Team » assène Jamal Murray, qui salue la performance sur Donovan Mitchell, limité à 22 points à 9/22, pour un homme qui a repris la semaine dernière, après l’arrêt de la saison et une blessure à la hanche.

« C’est le meilleur défenseur que je connaisse. Il défend sur moi à l’entraînement et personne ne le fait mieux que lui au sein de la ligue. Ça se voit après en match. Il bouge ses pieds comme un joueur de foot, il anticipe, il a des mains rapides, il a tout l’arsenal défensif. Il a changé la donne. »