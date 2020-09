Tyler Herro s’entraînait en cachette pendant le confinement

Quand on demande à Tyler Herro s’il pensait jouer un des premiers rôles au sein d’une équipe qualifiée en finale de conférence, dès sa saison rookie, la réponse est à l’image du joueur. « Je m’attendais à ça » assure-t-il à l’Associated Press. « J’ai beaucoup travaillé et on veut toujours voir le travail payer. C’est peut-être arrivé vite, mais j’ai beaucoup bossé pour. »

« Il ne laisse pas de place au hasard » constate Erik Spoelstra. « Pour un gamin, il est assez obstiné vis-à-vis de son éthique de travail et de sa régularité. » D’où sa très bonne entente avec Jimmy Butler, qui l’avait invité à Chicago avant le début de la saison, pour le connaître, et le tester.

Jimmy Butler conquis d’entrée

« Il m’a montré à quel point il travaillait dur, à quel point il détestait perdre » raconte l’ailier, qui le battait lors de leurs interminables parties de volley avec un medecine ball. « Il ne faisait que répéter ‘je vais gagner cette fois-ci’. Il travaillait tout le temps. Donc ça ne me surprend pas qu’il joue comme ça. »

Le travail, un leitmotiv à Miami, que le rookie a mis à l’honneur en allant s’entraîner à la salle à fond pendant le confinement, sans prévenir son club. « Je ne suis pas sûr que le Heat était au courant » confie-t-il.

« On n’était pas censé aller à la salle mais j’avais mon masque tout le temps. Je n’ai rien dit sur les réseaux sociaux, j’ai baissé la tête et je me suis mis au travail. Je vivais dans la salle. On allait jouer et pendant tout ce temps, j’espérais atteindre le devant de la scène comme ça et être prêt. »

Premier test à ce niveau de la compétition demain soir pour l’arrière de 20 ans, qui tourne à 14.7 points à 40% de réussite à 3-points, 4.9 rebonds et 3.3 passes décisives depuis le début des playoffs.