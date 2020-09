Pour Houston, la situation est très compliquée mais pas désespérée…

La tâche était déjà compliquée au complet, et elle devient quasi impossible désormais. Menés 3-1 face aux Lakers, les Rockets vont finir leur saison sans leur 6e homme, Danuel House Jr. renvoyée de la bulle par la NBA. C’est un coup dur sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan mental. Un vrai coup de bambou et Mike D’Antoni cherche les mots depuis quelques jours pour remotiver ses troupes. Surtout après le manque de combativité du Game 3.

« Mike l’a dit dans son discours » confirme Austin Rivers dans le Houston Chronicle. « Il nous a fait un excellent speech, en nous disant simplement : ‘Écoutez, les gars, je ne vais pas me défiler, la situation est difficile. Mais c’est faisable. Cela a été fait. Cela arrive chaque année. On peut le faire.' »

Effectivement, gagner une série après été menés 3-1 n’est pas une mission impossible. Les Nuggets l’ont prouvé il y a quelques jours en éliminant le Jazz. Et ça commence par l’attitude et la combativité. « Je pense que tout le monde a conscience que l’effort fourni tout au long du match n’était pas acceptable vu la situation dans laquelle on se trouvait, en étant menés 2-1 » rappelle D’Antoni. « Mais on sait aussi que l’énergie montrée en fin de match est la manière avec laquelle il faut jouer. Parfois, il y a une raison à tout, et on s’en sort… Nous avons eu l’occasion de progresser par rapport au dernier match et peut-être de devenir une meilleure équipe. Ce n’est pas sorcier (« rocket science » en anglais), sans mauvais jeu de mots. On sait ce qu’on a à faire. »

« Si jouer à notre meilleur niveau ne suffit pas, alors on l’acceptera »

Pour P.J. Tucker, il ne faut plus calculer. Il faut tout laisser sur le terrain pour n’avoir aucun regret. « Le Game 4 fait partie de ces matches à jeter. Ce n’était pas nous. Ce n’est pas comme ça qu’on joue. Dans le 4e quart-temps, on a eu un petit sursaut. C’était juste de l’énergie et de l’effort. Cet acte de désespoir a été puissé au fond de nous-mêmes. Tout le monde va faire ce qu’il sait faire, tout le monde va se donner à fond, en jouant avec de l’énergie et collectivement. Si on le fait, on obtiendra le résultat souhaité. Il faut juste le faire pendant quatre quart-temps. »

Pour D’Antoni, l’autre petit signe d’optimisme, c’est que Houston n’a pas montré son vrai visage depuis trois matches. « On va donner tout ce qu’on peut. On va garder le pied sur la pédale, et on va aller le plus loin possible. Ce dont on a discuté, c’est qu’on n’a pas montré notre meilleur visage. Et si jouer à notre meilleur niveau ne suffit pas, alors on l’acceptera. Mais dans les trois défaites, on ne l’a pas fait. On a besoin d’y revenir. Rien n’est perdu. Evidemment, on s’est mis nous-mêmes au fond du trou, mais on a besoin d’une victoire, et ensuite on se préoccupera du reste après. Si on garde cet état d’esprit, et qu’on affiche notre meilleur visage, alors on aura vraiment une bonne chance. »