Michael Porter Jr, grande gueule et clutch !

On l’attendait au tournant après ses déclarations du Game 4, et Michael Porter Jr a été transparent pendant 46 minutes ! Et puis, soudain, le réveil au point d’inscrire sept des neuf derniers points des Nuggets pour arracher la victoire ! Incroyable retournement de situation pour le rookie de Denver qui persiste et signe.

« Je maintiens tout ce que j’ai dit. Je campe sur mes positions » a-t-il expliqué après ce succès dans la 5e manche. « Et je ne l’ai pas dit en manquant de respect à qui que ce soit. Mes coaches et mes coéquipiers le savent tous. »

Son 3-points à une minute de la fin est décisif puisqu’il permet à Denver de prendre cinq points d’avance, et en prime, il se permet derrière de bâcher Ivica Zubac pour assurer la victoire des siens. « Il était déterminé et il s’est montré au moment où ça comptait le plus » résume Jamal Murray.

En face, Doc Rivers loue les qualités de ce rookie pas comme les autres. « Son 3-points était important, mais ce n’est pas que cette action… Je peux vous le dire. On occupait tout le terrain, et on n’a rien pu faire. Ce qu’on aime chez ce gamin, c’est il n’a pas peur et il l’a prouvé ce soir. »

Même analyse chez Paul Millsap qui a tenu la baraque dans le 3e quart-temps. « Ce shoot en dit long sur lui… Mike a une grande confiance en lui. Quand il en a l’opportunité, il veut montrer son talent, et c’est à nous, qui l’entourons, de l’aider à s’améliorer. Et on va le faire. »