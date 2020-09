Bam Adebayo préfère une bague à un trophée de Most Improved Player

À chaque trophée ses déçus, plus ou moins amers. Bam Adebayo a choisi de ne pas faire de vagues après sa deuxième place au classement du MIP : Brandon Ingram, passé de 18.3 points, 5.1 rebonds et 3.0 passes de moyenne en 2019, à 23.8 points, 6.1 rebonds et 4.2 passes en 2020, a été désigné avec quelques voix d’avance sur l’intérieur du Heat, passé lui de 8.9 points, 7.3 rebonds et 2.2 passes à 15.9 points, 10.2 rebonds et 5.1 passes.

« On a essayé de balayer tout ça. Au bout du compte, l’objectif final c’est qu’on gagne ensemble, on veut le titre » assure-t-il ainsi. « Je m’en fiche du trophée de MIP si on gagne. C’est une belle reconnaissance à avoir, mais si on gagne j’aurais une bague. J’ai le sentiment que c’est plus important parce que c’est un sport d’équipe, pas un truc uniquement individuel. »

Surtout à Miami où la devise est « un pour tous, tous pour un », ce qui permet de voir venir la finale de conférence qui arrive face à Boston avec moins de pression.

« Je n’ai jamais connu ce niveau. Je ne sens pas de nervosité dans l’équipe. C’est de l’impatience parce qu’on est prêt à jouer. On veut que tout le monde soit productif, tout le monde assure les arrières de tout le monde, y compris le coaching staff. On est uni, on est ensemble, on est prêt. »