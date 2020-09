PJ Washington évoque le « Rookie Wall »

L’exigence d’une saison NBA de 82 matchs, voilà ce que les rookies redoutent le plus au moment d’effectuer leurs premiers pas en NBA. Le « Rookie Wall », ce mur sur lequel la plupart d’entre eux vient buter après plus de trois mois de compétition à un rythme acharné, n’est pas une légende.

Si PJ Washington a été crédité d’une première année réussie dans la grande ligue, l’intérieur des Hornets y a été confronté durant le mois de février (10.4 points à 30% de réussite à 3-points contre 37.4% sur la saison).

« Pour ce qui est de la saison rookie, c’est plus ou moins ce à quoi je m’attendais, » a-t-il confié dans le Charlotte Observer. « Le plus important pour moi, ça a plutôt été quand je me suis heurté à un véritable mur à cause de la fatigue avant le All-Star Break. Je n’arrivais plus à mettre mes tirs, et je ne jouais pas vraiment bien. Je ne jouais pas mon meilleur basket et je n’arrivais plus à m’en sortir. Ça m’a beaucoup aidé de parler aux vétérans comme Marvin (Williams). J’ai progressivement repris le rythme et je suis redevenu meilleur. Mais tout ce mois de février a clairement été dur pour moi. Mon corps était usé, et je ne mettais pas un tir. »

Prêt pour le début du training camp

L’intersaison à venir est également une étape importante dans le développement d’un joueur. Malgré la fin de saison tronquée à cause du Covid-19 et l’incertitude demeurant autour de la date du début de la saison 2020-2021, PJ Washington reste optimiste, continuant à travailler sur son jeu en attendant le retour à la compétition.

« Je me concentre principalement sur la création, le maniement du ballon, scorer en sortie de dribble et créer pour mes coéquipiers, également en sortie de dribble. Je pense que si j’ajoute ça, mon jeu sera bien meilleur que l’an dernier, » a-t-il ajouté. « Nous voulons tous jouer et nous voulons tous jouer contre des adversaires. C’était amusant de s’entraîner, mais ça a été difficile à la longue. Nous voulons plus. »

Comme les sept autres équipes qui n’ont pas été invitées dans la « bulle », les Hornets vont pouvoir organiser un training camp dès lundi prochain. « Nous allons voir où tout le monde en est, où nous devons nous améliorer et ça nous permettra de continuer à progresser pendant l’intersaison », a conclu PJ Washington.