L’heure de Brad Wanamaker

Après une belle petite carrière en Europe avec un arrêt à Limoges en 2012-2013, Brad Wanamaker est arrivé sur le tard en NBA. Les Celtics lui ont donné une chance de briller au plus haut niveau à l’aube de la trentaine, et le meneur/arrière a su saisir sa chance.

Deux ans plus tard, après avoir disputé quatre matchs et 17 petites minutes lors des playoffs 2019, au sein d’une rotation dans laquelle il joue un rôle plus important, Brad Wanamaker tient parfaitement son rang de « booster » en sortie de banc. À chaque fois qu’il rentre, il est productif et son dernier match en date a confirmé la règle, lors du Game 5 contre Toronto, au point de compliquer la tâche de Brad Stevens dans ses rotations !

« Je ne sais pas combien de temps il a joué dans cette première mi-temps, mais je dirais 13 ou 14 minutes. C’était difficile de le sortir du terrain, parce qu’il jouait très bien, » a déclaré le coach des C’s après le match. « Quand ils optent pour leur défense de zone et qu’ils font des choses comme ça, il a un tel feeling du jeu, un tel instinct qu’il peut s’adapter au rythme. J’ai donc pensé qu’il faisait du bon travail, qu’il nous influençait beaucoup ».

Un passage important en première mi-temps

Alors que les Celtics avaient compté jusqu’à 17 longueurs d’avance, mais devaient résister au retour des Raptors, c’est lui qui a relancé la machine au milieu du deuxième quart-temps avec notamment un lay-up, un panier à 3-points et deux services pour les missiles de Marcus Smart et Jayson Tatum, contribuant largement au 19-4 passé par Boston, à +27 à la pause (62-35).

Pour la deuxième fois dans cette série face aux Raptors, l’ancien de Limoges a ainsi terminé la partie avec 28 minutes de jeu au compteur, avec une ligne de stats bien remplie (15 points sur les 18 inscrits par le banc des Celtics, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 0 balle perdue).

« Il était aux bons endroits et il était juste prêt à shooter. Et il a mis de gros tirs aujourd’hui, » a pour sa part souligné Jayson Tatum après le match. « Ce sont les playoffs. Chaque soir, ça pourra être des gars différents, peut-être des gars inattendus qui sortiront du banc pour vous donner cette étincelle, ce coup de pouce dont vous pourriez avoir besoin. Brad a très bien joué ce soir. On va avoir besoin de lui ».

En attendant le retour de Gordon Hayward, Brad Wanamaker pourrait encore bénéficier d’un temps de jeu conséquent lors des prochains matchs. Autant d’occasions pour lui de montrer de quoi il est capable.