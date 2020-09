Nick Nurse défend un Marc Gasol hors du coup

Pascal Siakam n’est pas le seul Raptor à être « hors de rythme » depuis plusieurs matches, puisque Marc Gasol n’apporte pas autant que d’habitude. Allégé de quelques kilos pendant la coupure, le pivot espagnol n’a pas l’impact de l’an passé et ça ne date pas de la série face aux Celtics.

L’ancien Grizzly a bien du mal à retrouver son jeu habituel dans la « bulle », et les deux derniers matches ont été très compliqués avec 4 points et 6 fautes dans le Game 4, et 0 point en 14 minutes dans la cinquième manche. Si on insiste sur les points, c’est parce que les Raptors possèdent la plus mauvaise attaque des playoffs, et l’équipe aurait bien besoin des points de Marc Gasol pour mettre la pression sur Daniel Theis et écarter le jeu pour les autres.

« En attaque, on n’a pas besoin de beaucoup de sa part » assure pourtant Nick Nurse. « Ce n’est pas comme s’il devait marquer 25 points. Mais on a besoin qu’il en mette quelques-uns, simplement parce qu’il a des opportunités, et parce qu’on est meilleur quand il le fait, et qu’on a besoin d’être à notre meilleur niveau pour gagner. »

Le 0 sur 10 à 3-points de Marc Gasol dans la série est problématique car c’est sa capacité de jouer au large qui était son point fort, à la fois comme tour de contrôle dans la direction du jeu et pour planter quelques tirs primés. Surtout que Boston le laisse shooter, préférant blinder la raquette, comme les Celtics le font aussi avec Pascal Siakam.

« On lui fait remarquer, on en parle, on lui montre à la vidéo » poursuit Nick Nurse. « On vient de sortir de la séance vidéo, et on continue de l’encourager et lui dire que ce sont des tirs qu’il a besoin de prendre. »

Avant la coupure, début mars, Marc Gasol tournait à 40% à 3-points, et c’est un très bon pourcentage pour un intérieur, mais depuis la reprise, il était à 29% lors de la fin de la saison régulière, et désormais 14% en playoffs. On comprend mieux pourquoi les Celtics font l’impasse sur lui, et ce sera encore le cas ce soir.

En cas de défaite, ça pourrait d’ailleurs être son dernier match avec Toronto puisqu’il est « free agent » cet automne après avoir touché près de 26 millions de dollars cette saison.