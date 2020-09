Draft 2020 : RJ Hampton se prépare avec de sacrés mentors

Avant de s’envoler pour la Nouvelle Zélande chez les Breakers en mai 2018, RJ Hampton (1m96, 19 ans) était déjà tout proche de signer chez les Tigers de Memphis. Le champion du monde des moins de 17 ans avait effectivement tissé une relation de confiance avec le duo de coaches, ancien NBAers, Penny Hardaway et Mike Miller, qui sont aux commandes des Tigers.

Du coup, c’est sans surprise que Hampton a retrouvé ses deux « mentors » du Tennessee après son retour aux Etats-Unis en février dernier. Après 15 matchs en NBL, à 9 points (à 41% aux tirs, dont 29% seulement à 3-points), plus 4 rebonds et 2 passes en 21 minutes de moyenne, Hampton a contracté une blessure à la hanche en janvier et il a préféré rentrer au bercail pour se remettre d’aplomb et se préparer pour la Draft.

Modifier sa mécanique de shoot

« C’est vraiment très positif pour moi parce qu’ils ont tous les deux été des mentors », confirme Hampton dans la Free Press de Detroit. « Mike et Penny sont probablement une des meilleures choses qui me soient arrivées. Le fait qu’ils prennent du temps pour moi maintenant, avec le processus d’entraînement avant la Draft, ça m’aide énormément. »

Prévue pour le 16 octobre prochain, mais fort probablement repoussée, la prochaine Draft NBA va être particulièrement passionnante avec beaucoup de joueurs que le grand public ne connaît pas, ou peu, et des surprises à prévoir jusqu’au second tour.

En l’occurrence, RJ Hampton fait partie de ces « prospects » qui n’ont pas montré beaucoup de choses aux scouts durant cette saison singulièrement chaotique. Son expérience océanienne ayant tourné court, et ayant été plutôt décevante, le jeune combo guard texan a donc redoublé d’efforts à l’entraînement avec Miller et Hardaway. Pour remonter dans les charts, mais aussi plus simplement, pour reconstruire son capital confiance…

« Je pense vraiment que dans deux ou trois ans, il sera déjà entre 35 et 45% de réussite à 3-points », prévoit Mike Miller. « S’il arrive à faire ça, il sera un multiple All Star et il pourra écrire sa propre histoire parce qu’il a tant d’autres armes qu’on ne peut pas enseigner. Je suis fier de ce qu’il a accompli déjà. C’est le jour et la nuit entre ce qu’il était et ce qu’il est devenu. »

Shooteur à 3-points de renom en NBA, Mike Miller s’est penché avec attention sur le geste de son nouveau disciple, et il a visiblement trouvé pas mal à redire : « Ce que j’ai remarqué très tôt, c’est qu’il y avait beaucoup de variations dans son geste de tir. C’est typique des jeunes shooteurs. Il y avait beaucoup de mouvement dans son tir. Il a simplement fallu lui faire comprendre la mécanique des tirs, en simplifiant les choses. On a réussi à enlever tout ce mouvement et on a rehaussé son geste. Il est beaucoup plus constant maintenant. »

Dans le jeu NBA actuel où le 3-points et le pick & roll sont monnaie courante, RJ Hampton sait qu’il va devoir maîtriser ses deux actions à la perfection pour réaliser son immense potentiel. Et il a les entraîneurs pour : Miller pour le tir et Hardaway pour le dribble et la vista.

Du Ja Morant et du Russell Westbrook

Mais pour Coach Miller, Hampton a beaucoup d’autres qualités intrinsèques qui devraient lui permettre de briller à l’étage supérieur. « Il vit dans la raquette, il peut aller où il veut sur le terrain, il a un sens du ballon assez incroyable en défense. Il a un incroyable sens du jeu en général. Tu peux aller t’entraîner autant que tu veux, tu n’apprendras pas ces choses-là. Tu peux un peu améliorer ta vitesse, mais ce qu’il a, ce sont des talents innés. C’est pour ça que j’apprécie beaucoup son évolution, c’est que maintenant, il arrive à contrôler des choses qui ne se contrôlent pas. Comment continuer à améliorer son tir en suspension ? Il comprend où il en est et sait où il veut aller. »

Aux petits soins pour Hampton, Miller et Hardaway savent pertinemment que ce type de talent ne devrait pas passer au travers des mailles du filet lors de la prochaine grand-messe NBA. Comme pour tout prétendant à la Grande Ligue cependant, il faut envisager tous les scénarios et se préparer à toutes les éventualités.

« Comme Mike l’a dit, je pense vraiment que dans quelques années, je peux être autour des 40% de réussite à 3-points », reprend RJ. « Avec tout ce qu’il m’a appris, je me sens beaucoup plus en confiance avec mon tir. J’ai le sentiment qu’à chaque fois que je reçois le ballon, je shoote et j’ai une bonne chance de le mettre. Je suis beaucoup plus confiant qu’il y a un an par exemple. C’est dû à ce travail sur la mécanique du tir et aussi parce que je me sens plus costaud physiquement. »

Après avoir montré ses limites physiques en NBL, quand il éprouvait les pires difficultés à passer les écrans adverses en défense, RJ Hampton sait que sa cote a pris un petit coup dans l’aile durant son séjour néo-zélandais. Mais il s’occupe personnellement de remettre les choses au clair avec les dirigeants NBA avec qui il discute par visioconférence (dont Troy Weaver des Pistons) : il est toujours le prospect cinq étoiles d’il y a un an !

« Le plus gros truc, c’est que j’ai l’impression qu’il y a une mauvaise image de moi par rapport à ce qui s’est passé cette année. Mais je pense que je suis toujours le même joueur dont on parlait comme étant un des plus talentueux [de la Draft]. Je pense pouvoir arriver dans n’importe quelle franchise et faire ce que l’équipe me demandera de faire à très haut niveau. »

Comparé à un jeune Westbrook pour son explosivité depuis le poste 1, RJ Hampton est encore filiforme et léger. Pourra-t-il réussir une transition à la Ja Morant et s’imposer immédiatement en NBA ? Ou est-ce qu’il lui faudra davantage de temps pour s’imposer, à l’instar d’un Jamal Murray dans son profil de combo guard scoreur ?