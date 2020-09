Les Nuggets n’écartent pas un retour de Will Barton face aux Clippers

Absent des parquets depuis fin juillet à cause de son genou droit, Will Barton a quitté la « bulle » depuis maintenant trois semaines pour poursuivre sa rééducation à Miami. Les matches s’enchaînent et après le Game 3 entre les Nuggets et les Clippers, l’ailier de Denver n’est toujours pas revenu à Orlando.

Même si ça s’annonce compliqué, la franchise n’a pas encore écarté un possible retour dans cette demi-finale de conférence face à Los Angeles, nous apprend ainsi Yahoo! Sports.

Will Barton est testé quotidiennement au Covid-19, ce qui lui permettra ensuite de n’observer que quatre jours de quarantaine quand il rejoindra la « bulle ». Sauf que les rencontres s’enchaînent, et il semble donc improbable de le revoir avant le Game 6 (disputé dans cinq jours, si nécessaire) ou un possible Game 7 dans une semaine.