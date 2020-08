Il est avec Gary Harris le grand absent des Nuggets depuis le début de la reprise. Will Barton est touché au genou droit depuis trois semaines et il n’a joué aucun des huit matches de classement, et pas plus le Game 1 contre Utah.

Comme sa situation ne s’améliore pas malgré ses efforts, le Denver Post annonce qu’il a quitté la « bulle » pour poursuivre sa rééducation à l’extérieur de Disney World, où il pourra mieux travailler.

C’est le signe qu’il n’est pas prêt de revenir, et il y a donc un risque qu’on ne le revoit pas cette saison.

Heureusement pour Michael Malone, le coach des Nuggets peut compter sur un Michael Porter Jr. en bonne forme pour le remplacer. Le rookie a tourné à 22 points de moyenne dans la « bulle » et il a inscrit 13 points dans le premier match face au Jazz, remporté par Denver, malgré une défense suspecte.

L’autre grand absent, Gary Harris, est lui toujours gêné par sa hanche et il ne sera pas en tenue pour le Game 2, ce soir (22h00). Mais son retour interviendra sans doute beaucoup plus rapidement que celui de Will Barton.